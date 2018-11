Almassora acumula més de 217.000 euros concedits en ajudes socials

La regidora de Serveis Socials d'Almassora, Diana Belliure, ha confirmat que el seu departament ha concedit durant aquest any un total de 217.356,22 euros en ajudes d'emergència, una xifra que representa el 86,2% dels fons reservats per a aquesta finalitat en aquest exercici. Segons l'edil “arribar a la fi d'any amb un percentatge d'execució tan alt indica que la previsió inicial va ser correcta i que la informació i els recursos arriben realment a la ciutadania que els necessita”.

La regidora també ha destacat que està previst que els 471 expedients oberts fins ara s'incrementen fins a aconseguir els 253.000 euros disponibles, una xifra similar a la gestionada en 2017. “En la comissió de prestacions d'emergència convocada per al 20 de novembre incorporarem les peticions que queden per resoldre i esperem completar la partida amb aquestes ajudes”, ha manifestat Belliure, qui ha recordat que aquestes dades disten molt dels 154.500 euros que va poder tramitar l'Ajuntament d'Almassora en 2015.

Així doncs, l'apartat al qual més fons ha destinat el consistori en aquest 2018 ha sigut a la cobertura de necessitats bàsiques (113.795,80 euros), seguit de les despeses d'habitatge (74.255,32 euros) i ajudes per a combatre la pobresa energètica (22.822,55 euros). Les despeses extraordinàries i els subsidis per al desenvolupament personal han copat la resta dels 6.482,6 euros concedits en matèria d'assistència social.

Tal com ha destacat la regidora de Serveis Socials, “el nostre full de ruta va més enllà de les ajudes econòmiques i passa per donar-los a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat les eines necessàries perquè isquen d'aqueixes situacions o contextos difícils”. En aquesta línia, el departament que dirigeix Belliure dóna suport a programes com el Projecte Llum de Càrites, orientat a potenciar la independència social i econòmica de les dones o iniciatives com ‘ConvivèncIES’, de Creu Roja, per a acompanyar l'alumnat en període d'expulsió disciplinària dels centres educatius.

Serveis Socials també finança part del Programa d'Aula Compartida (PAC), promogut per la Conselleria d'Educació i l'IES Álvaro Falomir, a fi d'evitar l'abandó escolar en finalitzar l'educació obligatòria. Així mateix, i sota la direcció de Belliure, aquest àrea municipal ha activat campanyes per a prevenir la ludopatía i les addiccions tecnològiques i per a afavorir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió i actualment treballa en el desenvolupament de Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social (PMICS), centrat a acabar amb la feminització de la pobresa.