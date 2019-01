Almassora reprendrà les obres del trinquet en 10 dies

L'Ajuntament d'Almassora ha signat l'acta de replanteig de les obres del nou trinquet al costat de la nova concessionària del projecte, Aglomerados Los Serranos SAU. Aquest tràmit marca l'inici d'una nova fase del projecte, l'execució del qual serà represa en un termini inferior a deu dies, tal com estableix el contracte de licitació.

El regidor d'Esports, Xavier Trenco, ha recordat que el termini de construcció de la part restant de les obres serà de huit mesos des de l'inici dels treballs i que, per tant, “Almassora disposarà d'un trinquet a la fi d'any, tres dècades després del tancament de la ultima instal·lació d'aquestes característiques”. El pressupost de 890.000 euros disposat per l'administració municipal per a aquest projecte “representa una de les inversions més important de l'exercici de 2019 i la més alta en matèria d'espais esportius per a enguany”, ha apuntat el regidor.

En el pla del finançament, el consistori comptarà amb el suport de la Unió Europea, la qual aportarà un 50% del cost del projecte com a part de l'estratègia DUSI del municipi. Així mateix, la Diputació de Castelló manté vigent l'acord signat en 2017 pel seu president, Javier Moliner, i la llavors alcaldessa, Susanna Nicolau, mitjançant el qual finançarà 177.340 euros d'aquestes obres.

Així les coses, el cost per a les arques municipals d'aquest projecte serà d'una mica menys de 270.000 euros. El director d'obra serà l'arquitecte municipal d'Almassora, mentre que la direcció de l'execució de l'obra recaurà sobre l'arquitecta tècnica municipal.

L'estructura del trinquet constarà de tres pisos, en què es distribuiran els 1.200 metres quadrats d'aquest edifici. Destaca la utilització de pedra de 'bateig', un material habitualment present en la 'canxa' però que en la instal·lació d'Almassora estarà també en l''escala'. El nou espai serà totalment accessible i les persones amb mobilitat reduïda podran accedir fins a la primera planta, on tindran un espai reservat per a seguir les partides.

Presentació del Pla Director d'Instal·lacions Esportives

La ubicació i les característiques d'aquest trinquet formen part de l'estratègia traçada per l'Ajuntament d'Almassora en el Pla Director d'Instal·lacions Esportives, que Trenco donarà a conéixer dimarts que ve, 22 de gener. En la presentació, el regidor d'Esports detallarà els principals inversions que el consistori durà a terme en matèria d'espais esportius i presentarà un calendari que marcarà les actuacions dels pròxims anys. La construcció del trinquet en el complex de Boqueres s'emmarca en la línia d'acostar l'esports als barris i zones perifèriques i d'utilitzar aquestes instal·lacions com a element de cohesió social per al municipi.