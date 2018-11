Almassora uneix recursos per a combatre la violència de gènere

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Almassora distribuirà en els pròxims dies els 5.000 calendaris informatius que ha editat i concebut per a “reunir tots els recursos als quals, sense eixir del municipi, poden accedir les dones en matèria de violència de gènere”, com explica l'edila de l'àrea, Susanna Nicolau. “Es tracta d'un suport xicotet, discret i pràctic, que volem que estiga present en tots els serveis i punts d'atenció al quals puguen arribar possibles víctimes”, destaca.

Per aquest motiu, el calendari estarà a la disposició de la ciutadania en els centres de salut, centres socials, edificis municipals com la biblioteca o la piscina, centres educatius i en les dependències dels cossos de seguretat. En aquest sentit, Nicolau i l'agent municipal d'Igualtat, Ana García, s'han reunit amb la comandant de lloc de la Guàrdia Civil en la localitat, María del Camino Martínez de Baños, per a informar-la sobre l'edició del calendari i sol·licitar la distribució també en la caserna d'Almassora.

“Sumar esforços de totes les administracions i llançar un missatge conjunt de suport a les dones des de la seua localitat facilitarà que puguem arribar a temps als conflictes existents i que puguem evitar la generació de noves situacions d'abús”, manifesta l'edila, per a qui “l'objectiu ha de ser que les dones no se senten abandonades quan decideixen trencar amb els maltractaments”.

El calendari editat per la Regidoria d'Igualtat recull els telèfons d'atenció especialitzada i gratuïta 24 hores, com el del Centre de la Dona i el 016. També facilita els contactes de la Policia Local, de la Guàrdia Civil i del 112, a més de recordar l'existència del serveis d'assessorament confidencial que realitza l'agent municipal d'Igualtat en la pròpia casa consistorial.

El llançament d'aquest suport arriba a pocs dies de la commemoració del 25 de novembre, Dia per a l'Eliminació de la Violència de Gènere i per al qual Almassora ha preparat una completa programació d'actes. Així, dimarts, a les 19.00 hores, el professor i membre de l'Associació d'Homes per la Igualtat de Gènere (AHIGE), Agustí Navalón, presentarà el llibre Homes per al segle XXI: semblança d'homes feministes, en el qual s'arrepleguen nous models de masculinitat allunyats dels rols tradicionals. Diumenge que ve està prevista la interpretació de l'obra Besa'm fins que la teua mort ens separe, de la companyia A tempo Dansa; i la lectura d'un manifest en la plaça Pere Cornell.