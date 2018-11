Castelló acollirà la trobada empresarial Focus Pyme Enrédate

L'Ajuntament de Castelló ha col·laborat en l'organització de la trobada empresarial i networking Enrédate, que tindrà lloc el pròxim 30 de novembre en l'Auditori Palau de Congressos de Castelló, en el marc de la iniciativa Focus Pyme i Emprenedoria de la Generalitat Valenciana, amb l'organització de CEEI Castelló, Càtedra ‘Ciutat de Castelló’ de la Universitat Jaume I i Diputació de Castelló i amb la col·laboració de nombroses entitats i organitzacions de tota la província.

En la presentació de l'esdeveniment, la regidora d'Impuls de l'Activitat Econòmica, Patricia Puerta, ha destacat el compromís municipal amb Focus i amb els emprenedors a través de diferents iniciatives agrupades en el servei específic ‘Castelló Crea’, que dirigirà en el congrés el taller sobre projectes d’emprenedoria i innovació social. En el taller, participaran diverses entitats de l'ecosistema emprenedor de Castelló amb les quals l'Ajuntament col·labora directa o indirectament per a promoure l’emprenedoria sostenible.

Així mateix, la regidora ha posat de manifest que “les administracions públiques hem de recolzar l’emprenedoria en les millors condicions, no solament amb aportacions públiques sinó creant un escenari en el qual els projectes siguen viables”. Segons Puerta, Focus Pime Enrédate “és un clar exemple de com la col·laboració entre entitats públiques i amb entitats privades és clau per a millorar els beneficis per a la ciutadania”.

A més de l'edil, han assistit a la presentació Juan Ángel Lafuente, director de la Càtedra ‘Ciutat de Castelló’ de la Universitat Jaume I (UJI); Salvador Aguilella, diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Castelló, i Mª Dolores Parra, directora general d'Internacionalització de la Generalitat Valenciana i directora adjunta de IVACE.

En el marc de Focus Pyme Enrédate es desenvoluparan sis tallers -Apoderament per a emprendre a l'interior, Eines innovadores per a millorar la productivitat empresarial, Organitzacions saludables, Projectes d’emprenedoria i innovació social, Internacionalització, innovació tecnològica i economia circular i Com aprofitar els recursos del territori per a emprendre i créixer- i així mateix s'han programat sengles sessions de networking i un acte de signatura del llibre El método del algodón de azúcar a càrrec del seu autor, Antonio Beltrán.

Finalment, Alicia Asín, emprenedora i CEO de Libelium, protagonitzarà la sessió final plenària, sota el títol ‘Les claus d'una nova revolució’, sobre la revolució de l'Internet de les Coses. Aquesta sessió estarà organitzada per CEEI Castelló i la Càtedra ‘Ciutat de Castelló’ de la UJI.

En la seua intervenció, Parra ha incidit en el valor de la iniciativa Focus Pyme i Emprenedoria, “que enguany ja acumula 23 jornades en 31 comarques de la Comunitat Valenciana” i s'ha referit també a la sessió plenària a càrrec d'Alicia Asín, “que és important per a conèixer de primera mà les tendències en l'àmbit de les smart cities”.

Per la seua banda, Lafuente ha posat l'accent en la vocació de la Càtedra ‘Ciutat de Castelló’, procliu sempre a col·laborar amb entitats com CEEI Castelló per a “posar en valor la innovació” i ha destacat que “tot passa pel capital humà i la innovació”. Finalment, Aguilella ha subratllat que en Enrédate “es visualitza el treball de moltes organitzacions i empreses de tota la província” i ha recalcat la rellevància de la participació en la trobada d'emprenedors “de tots els racons del nostre territori”.