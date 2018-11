Castelló vol consolidar la Magdalena 2019 com a festes accesibles

Castelló vol consolidar la Magdalena com a festes més accessibles. El president del Patronat Municipal de Festes, Omar Braina, ha mantingut una reunió amb el president de Cocemfe, Carlos Laguna, i amb el gerent del Patronat, Vicent Montolío, per a tancar les zones adaptades per a persones amb mobilitat reduïda que se situaran en els principals esdeveniments de les festes fundacionals.

El Patronat Municipal de Festes situarà aquests punts accessibles per a poder presenciar el Pregó, la Cavalcada Infantil, la desfilada de Gaiatas i el del FAMM! També la plaça Major comptarà amb una zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda per a esdeveniments com l’Enfarolà, les actuacions musicals o el Magdalena Vítol. Per a l’Encesa de Gaiates, també es tornarà a habilitar un espai accessible i el mateix es farà amb el Cus Multicolor i l'Ofrena.

Les mascletades també seran accessibles. L'espai per a persones amb mobilitat reduïda s'habilitarà en la zona de seguretat de la plaça del Primer Vaig moldre, des d'on es podrà presenciar la mascletà d'inici de les festes i els set trets corresponents al concurs de mascletades. El regidor Omar Braina ha recordat que per a poder garantir l'accés i a causa que es tracta de zones d'aglomeració de públic es recomana acudir amb suficient antelació per a facilitar l'arribada a aquests punts reservats. Braina ha agraït la col·laboració de Cocemfe per a “fer que la Magdalena siga cada vegada més una festa accessible i inclusiva”.

Un altre dels aspectes que es tindrà en compte és la instal·lació de banys adaptats en via pública i, a més, les licitacions de fondes i fires incorporaran com a requisit que incloguen banys i taules accessibles per a possibilitar el seu ús per part de persones amb mobilitat reduïda. El Patronat Municipal de Festes també traslladarà a gaiates i colles perquè, en la mesura de les possibilitats, siguen el més accessibles possible.

Finalment, el regidor de Festes també ha explicat que es va a estudiar la possibilitat que vehicles d'entitats com Cocemfe o Frater que transporten a persones amb mobilitat reduïda puguen accedir a l'esplanada de la Magdalena el diumenge de la Romeria dels Canyes. Omar Braina ha reiterat la voluntat que “qualsevol persona, independentment de la seua mobilitat, puga gaudir de les festes de la Magdalena en les millors condicions possibles”.