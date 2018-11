Compromís denuncia un atac al monolit en memòria de les víctimes del franquisme en Castelló

Compromís ha condemnat l'atac feixista que ha sofrit el monòlit en memòria de les víctimes del franquisme de Castelló. El monument va aparèixer tacat amb pintura negra este dimecres, cobrint la inscripció tallada en la pedra, realitzada pel Grup per la Recerca de la Memòria Històrica. El portaveu de la formació, Ignasi Garcia, ha volgut mostrar la seua repulsa enfront de l'atac feixista a "un monument que representa el record a les víctimes de la dictadura".

Per a Garcia “pareix que alguns sectors no volen respectar la memòria democràtica dels republicans que van lluitar contra la barbàrie del franquisme". A més, ha recordat que determinades organitzacions intenten blanquejar el feixisme i el tracten amb una lleugeresa, donant ales als comportaments radicals i ultres. "Hi ha certs partits de la dreta més rància que els estan animant a actuar", ha remarcat el portaveu de Compromís.

El regidor ha emplaçat a la resta de partits a condemnar l'atac al monument, “especialment PP i Ciudadanos, que actuen amb passivitat davant dels atacs de l'extrema dreta", ha assenyalat al regidor.