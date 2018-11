El Consell i Morella signen un conveni per a la regeneració urbana del centre històric

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha signat un conveni amb l'alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, que articula la subvenció per gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'aquest municipi per l'any 2018. Així, el conveni estableix una inversió de 482.150 euros, dels quals el Ministeri de Foment aportarà 260.450 euros i la Generalitat participarà amb 221.700 euros.

Les actuacions que s'inclouen en l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) de Morella s'han estimat en un total de 1.165.500 euros, que seran aportats pel Ministeri, la Generalitat, el consistori de Morella i els particulars.

Així s'ha previst l'edificació de quatre habitatges, en substitució d'altres tantes, a la zona declarada Conjunt Històric Artístic i delimitat per les muralles. També s'inclou les obres de reurbanització i la rehabilitació de deu habitatges.

A la signatura d'aquest conveni amb l'Ajuntament de Morella també ha assistit el director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rafael Briet.