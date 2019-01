Dinosaures de sis metres per al Carnestoltes del Grau

Dinosaures Rex, Diplodocus de coll llarg i Triceratops, entre altres, envairan enguany els carrers del Grau en la Gran Desfilada de Carnestoltes. Aquests inflables de fins a sis metres esperen atraure el major nombre de visitants possible en aquesta edició, que se celebra el primer cap de setmana de març, de l'1 al 3. Des de la Tinença d'Alcaldia del Grau i el Patronat Municipal de Festes, s'ha dissenyat una programació “molt dinàmica” que contínua amb l'aposta de l'Ajuntament per convertir aquesta celebració en un referent turístic. Més d'una vintena d'activitats per a totes les edats potenciaran “la cara més divertida” del districte, segons ha assenyalat el tinent d'Alcaldia del Grau, Rafa Simó.

La desfilada recorrerà els carrers de Xurruca, Canalejas, Gravina, Sebastián Elcano, Sant Pere, Canàries i l'avinguda del Port per a finalitzar en la carpa que enguany s'instal·larà a l'esplanada del Casal Jove, on es procedirà al lliurament de premis, dividits en diverses categories: millor disfressa individual, millor parella, millor grup reduït (3-5 components), millor gran grup (d'11 o més components), millor posada en escena i millor carrossa.

La crida, la recepció del rei Carnestoltes i el sopar de paiporta que donen el tret d'eixida el divendres 1 de març; la Gran Desfilada, juntament amb el concurs de disfresses i carrosses del dissabte; i l'Enterrament de la Sardina en l'avinguda del Port que posa fi a les festes, coronen els actes tradicionals.

La programació torna a apostar un any més per donar protagonisme al públic familiar i garantir així la continuïtat d'una tradició molt arrelat. Amb aquest objectiu, s'han programat actes com La Festa Pirata a càrrec de Drac Màgic Teatre, les intervencions de la companyia La Fam, de Màgia a dues o del grup La Glüps Band; i animació amb Pikatumba Batukada, Cotxes Bojos, la xaranga Mags del Ritme i Els Sapatos, entre moltes altres activitats.

Per als més majors, el grup The vintage Girls i els Djs -MC Páez, Atòmica, Mes Music Movil i Alba Roso- tancaran en la carpa les nits d'aquesta celebració on impera l'art i humor. Un any més, l'Ajuntament de Castelló en col·laboració amb la Generalitat València reforçarà el servei de transport públic coincidint amb la celebració del Carnestoltes del Grau.