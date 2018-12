Els internacionals del CD Castellón Asorcas, a l'Europeu de Finlàndia

Els jugador internacionals del CD Castellón Asorcas: Vicente Pascual, Edgar Amador, Emilio José i Roberto Garrido es concentren a Finlàndia amb la Selecció Espanyola per al Campionat d'Europa de Futbol Sala per a Sords del 2018.

Resta un dia perquè la Selecció Espanyola de Sords participi en una nova edició del Campionat Europeu de Futbol Sala –coneguda mundialment com la European Deaf Fut5Sal Championship 2018-. En aquesta ocasió, Tampere, ciutat del sud de Finlàndia, serà l'escenari per lluitar per l'or.

En aquesta expedició es troben fins a quatre futbolistes del CD Castelló Asorcas, que no han dubtat a saludar a tots els orelluts. Vicente Pascual, Edgar Amador, Emilio José i Roberto Garrido van ser seleccionats amb l'absoluta per tornar-se a Espanya amb l'or.

Demà divendres, a les 10.00 hores (hora local, 9.00h) disputaran el seu primer partit de la fase de grups davant Bielorússia. En els propers dies s'enfrontaran a Holanda i Noruega per passar a la següent fase.