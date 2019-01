García Marzá coordina un llibre homenatge a la filosofa Adela Cortina

El catedràtic d'Ètica de la Universitat Jaume I, Domingo García Marzá, coordina el llibre Ètica i filosofia política. Homenatge a Adela Cortina en el qual participen destacats autors que al llarg de la seua trajectòria han compartit inquietuds amb la prestigiosa catedràtica de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Universitat de València, doctora honoris causa de la Universitat Jaume I. García Marzá coordina i firma aquesta obra homenatge, publicada per l'Editorial Tecnos, juntament amb José Félix Lozano, Emilio Martínez Navarro i Juan Carlos Siurana. La publicació serà presentada el dijous 17 de gener de 2019 a les 19 hores en la Llibreria Argot de Castelló de la Plana pels catedràtics Salvador Cabedo Manuel i Domingo García-Marzá.

L'obra ressalta la contribució d'Adela Cortina en la reivindicació de l'ètica. «És ja un dels conceptes més utilitzats i escoltats quan parlem del món que tenim i del que volem tenir. De fet, s'ha arribat a dir que el segle XXI serà el segle de l'ètica. En això ha tingut molt a veure la professora Cortina, ja que un dels seus mèrits més enaltits ha sigut precisament, des del rigor filosòfic, voltejar l'ètica cap a la realitat dels problemes», ressalta el volum, que recull les contribucions d'aquells que en algun moment han compartit aquestes inquietuds amb l'homenatjada.

La filòsofa espanyola, guanyadora del Premi Internacional d'Assaig Jovellanos 2007 i del Premi Nacional d'Assaig 2014, va ser condecorada amb la gran creu de l'Orde de Jaume I el Conqueridor i l'Alta Distinció de la Generalitat Valenciana en 2017. Autora de més d'una vintena de llibres, alguns traduïts a diferents idiomes, Cortina ha mantingut una estreta col·laboració amb la Universitat Jaume I, ha codirigit el Màster Interuniversitari d'Ètica i Democràcia impartit entre l'UJI i la Universitat de València, i ha col·laborat en nombrosos projectes amb el grup d'investigació coordinat per García Marzá, qui va actuar com a padrí en la seua investidura com a doctora honoris causa de l'UJI en l'acte celebrat al gener de 2009.

García Marzá va ser el primer doctorand la tesi del qual va dirigir Adela Cortina, i mantenen des de llavors una estreta col·laboració i un treball conjunt en el camp de l'ètica i la filosofia, una relació personal i acadèmica que ha portat el catedràtic de l'UJI a coordinar la publicació homenatge a Adela Cortina, que suposa una nova aportació al camp de l'ètica i la filosofia política.