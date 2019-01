Guardons als millors dibuixos d'estudiants

La seu del Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló va albergar ahir l'exposició i l'entrega de premis del concurs de dibuix La ciutat per a alumnes de Primària. Paula Vinuesa, alumna del col·legi Assumpció de Vinaròs, i Pol García, de l'Angelina Abad de Vila-real, van rebre els dos guardons principals. També van ser reconeguts Ainara Eugenio i Júlia Tena, que van obtindre els segons premis; així com Carmen Aspes, Juan Carlos Francisco, Laura Canosos, Mar Grau, Elsa Andrés i Diego Camañ, amb sis accèssits. Les obres guanyadores han sigut seleccionades per Ignacio Pascual, vocal del Col·legi d'Arquitectes; Mirenchu Sardina, vicedirectora de l'Escola d'Art; María Vilar, tècnic de Cultura de la Diputació Provincial; i el redactor cap de Mediterráneo Julio Sánchez. El rotatiu castellonenc ha regalat als col·legis guanyadors una subscripció anual al diari i al Periòdic del Azulejo. Cal recordar que el dimarts, 8 de gener, el suplement Jove i Menut de Mediterráneo arreplegarà els millors deu treballs del concurs organitzat pel Col·legi d'Arquitectes, amb la col·laboració de la Diputació, Mediterráneo i El Periòdic del Azulejo.