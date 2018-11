El III Enduro Ciutat de Castelló serà aquest diumenge

El III Enduro Ciutat de Castelló omplirà els paratges naturals dels termes de Castelló i Borriol d’aficionats a la bicicleta de muntanya. El diumenge 18 pel matí es realitzarà la cursa, que forma part del Campionat de la Comunitat Valenciana. Les inscripcions romandran obertes fins dimecres 14 a les 20.00 hores.

El regidor d’Esports, Enric Porcar, ha destacat “la consolidació d’aquesta prova que compleix la seva tercera edició atraient gent de Madrid, Catalunya o Alacant”. “Des del Patronat Municipal d’Esports convidem a la gent a assistir i gaudir d’una prova que destaca per la seua espectacularitat esportiva, així com per l’entorn natural que envolta la cursa”, ha afegit Porcar.

El recorregut té una longitud aproximada de 30 quilòmetres i uns 1000 metres de desnivell positiu. Hi ha quatre baixades cronometrades “molt intenses i exigents” en paraules de l’organitzador de la prova, Héctor Gasch.