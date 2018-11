L'actor Federico Aguado, 'culpable' del festival de 'curts' de Vila-real

A pocs dies perquè arranque la seua 21a edició, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real, Cineculpable, ha desvetlat dos dels seus asos millor guardats: la graella escènica, que integren els 31 curtmetratges seleccionats que es projectaran a l‟Auditori vila-realenc del 26 al 29 de novembre, i el culpable del 2018: l'actor Federico Aguado (Amar es para siempre, Mar de plástico) encarregat d'apadrinar un certamen que ha rebut 477 obres a concurs de 29 països de quatre continents. Una xifra que plasma la seua projecció internacional.

Amb els ingredients principals ja enllestits, el còctel cinematogràfic més Culpable cobra consistència disposat a arribar als paladars més exigents. Qualitat –entre les 31 obres que salten al cartell oficial sumen quasi 200 premis i seleccions en festivals nacionals i internacionals-- i varietat, tant en gèneres com en temàtiques, s'alien per a aconseguir l'objectiu.

La gala del divendres 30 de novembre, també en l‟Auditori com a epicentre, decidirà quins pugen al palmarès –amb 7.800 euros en premis- i posarà el colofó a quatre dies de molt de cinema. Ho farà a ritme de swing, amb la performance de l'associació Swing i AU! de Castelló a les portes del recinte i l'actuació durant la gala de The Party Swingers, autora de la banda sonora del festival d'enguany: There will never be another you. Les actrius i humoristes Arantxa González i Xel Curiel (Comediants, À Punt), seran el fil conductor en aquesta emocionant vetlada.

De moment, el festival compta amb Federico Aguado com a aval de luxe. El toledà és un dels rostres més coneguts en la xicoteta pantalla pels seus papers en sèries com Amar en tiempos revueltos o Amar es para siempre, i pel seu recent paper de Sergio Rueda en Mar de plástico. Un culpable 2018 lligat a més al festival al que dóna veu: l'any passat el curtmetratge reconegut amb el premi del públic, Z Fest, una comèdia de tints terrorífics i zombis, va tenir a Aguado com a protagonista.

Del 26 al 29 de novembre Cineculpable projectarà en l‟Auditori de Vila-real, a partir de les 22.00 hores i en sessions gratuïtes, els 31 curtmetratges de cinc països seleccionats: un recorregut per la gran pantalla des d'Espanya a Iran, França, Turquia i Argentina. 21 de les obres es concentren en la Secció Oficial i 10 en la Secció Provincial. Aquestes últimes opten al premi Manuel Villarreal i obriran les sessions el dilluns 26. Entre la desena de les obres amb segell provincial figura la preseleccionada als Goya 2019, 9 pasos, sota la direcció dels almassorins Marisa Crespo i Moisés Romera.

Del dimarts 27 al dijous 29 prendran el relleu les tres sessions de la Secció Oficial, amb rostres coneguts com el de Juan Diego Botto en Una noche con Juan Diego Botto o Pedro Casablanc, Goya en El Ministerio del Tiempo i protagonista del premiat Uno, amb 51 reconeixements i seleccions en festivals, que podrà veure's en Cineculpable.

CINEXPRESS // D'altra banda, torna Cinexpress, una de les activitats més arrelades en el programa del festival de curts, per tal d'acostar el món del cinema a estudiants d'Educació Secundària de la ciutat, que tindran quatre dies per a rodar les seues històries i muntar-les per a poder exhibir-les en la gala de lliurament de premis.