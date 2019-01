Menys paper i més tràmits telemàtics a Castelló

El vicealcalde i regidor de Transparència i Modernització, Ignasi Garcia, ha presentat el Pla d'Impuls de l'Administració Electrònica mitjançant el qual l'àrea de Modernització de l'Ajuntament pretén adoptar un total de set mesures perquè la ciutadania i les empreses guanyen temps a l'hora de realitzar tràmits amb l'administració municipal.

Així, Garcia ha revelat que l'Ajuntament de Castelló “prioritzarà l'ús de mitjans electrònics en les comunicacions realitzades i rebudes amb altres administracions públiques, així com amb les empreses que tinguen relació amb el consistori”. A més, a partir d'ara “s’habilitarà i fomentarà la possibilitat d'expedir de manera automàtica els certificats d'empadronament a través de mitjans electrònics i es facilitarà la presentació de factures als proveïdors de manera que el 100% de les mateixes es puguen tramitar per FACe, el programa de tramitació de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat”.

Finalment, el titular de Modernització ha destacat que “es bonificaran econòmicament les sol·licituds de participació en processos selectius que es realitzen de manera electrònica i es reduirà l'ús del format paper en les sol·licituds d'associacions i en les comunicacions amb aquestes. A més, també s'habilitarà i fomentarà que el personal municipal realitze els tràmits amb Recursos Humans de forma electrònica”.

El vicealcalde ha informat que l'impacte total previst és d'almenys 23.000 tramitacions electròniques, la qual cosa suposa aproximadament el 26% de totes les tramitacions que actualment es realitzen de manera presencial.

Garcia ha explicat que per a poder realitzar la implementació d'aquestes mesures serà necessària tota una estratègia d'informació i formació al personal municipal afectat i responsable de les tramitacions així com als clients i usuaris a través d'una campanya personalitzada de difusió en mitjans de comunicació, web, xarxes socials i altres suports.

D’aquesta manera, des de l’Ajuntament de Castelló es realitzaran cursos de formació a les empreses i a les associacions que més registres presenten per facilitar l’ús de l’administració electrònica.