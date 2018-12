El nou parc de la Panderola es divideix en cinc zones temàtiques

Urbanisme pren la popular Panderola, la locomotora a vapor que de 1888 a 1963 va contribuir a l'impuls econòmic i social de Castelló, com a metàfora de dinamització del Grau a partir de la remodelació integral del parc que porta el seu nom i la fusiona amb un nou concepte urbanístic: el Urban Out-lovers. L'objectiu? “Convertir-ho en un espai a l'aire lliure més obert, innovador, amb més possibilitats d'ús, habitable i inclusiu, que facilite la vida quotidiana i que servisca per a revitalitzar el seu entorn”. Així ha definit l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, el projecte de transformació d'aquest parc emblemàtic del Grau, que requerirà una inversió d'1,5 milions d'euros cofinançada pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) Transforma Castelló.

El nou parc de la Panderola proposa un 'viatge' amb cinc ‘estacions’ vinculades a paisatges comuns: la platja, el port, la indústria, la ciutat i la muntanya. Cadascuna d'elles, que s'articulen a través d'un eix per als vianants que recrea la platja de vies de l'antiga Panderola i nous itineraris per als vianants secundaris, incorpora nou mobiliari, renovació de paviments i senyalètica específica a més de vincular-se a usos diferenciats “per a possibilitar una experiència personalitzada als usuaris i adaptada a unes necessitats canviants”, segons ha explicat la primera edil. Està previst que el projecte puga licitar-se en menys d'un mes i que, una vegada adjudicat, s'execute en cinc mesos.

Amparo Marco ha detallat que l'espai central del parc correspon a la ‘estació Muntanya’, vinculada a jocs i activitats amb públic, inclou una zona d'esdeveniments -amb tendals tipus vetla per a generar ombres- i una de les novetats del parc: una font ornamental lúdica amb diferents pressions, dolls i il·luminació.

La ‘estació Indústria’ fa referència a la innovació tecnològica i apuntalarà noves possibilitats d'ús del parc de la Panderola, segons ha explicat l'alcaldessa de Castelló, ja que comptarà amb zona wifi i mobiliari especialment dissenyat per a afavorir el treball individual o col·laboratiu a més d'oferir alternatives de reunió a l'aire lliure per a associacions, entitats, emprenedors, etcètera. També incorpora pèrgoles amb gelosies per a generar ombres difuses. Aquesta zona mantindrà la locomotora de la Panderola que ja s'exposa en l'actualitat, però millorant l'entorn en el qual s'emplaça i escometent algunes millores en les superfícies, taulers de fusta i elements de ferro i acer.

Els jocs infantils així com una zona de descans se situaran en la ‘estació Platja’, dedicada al joc i l'oci, mentre que en la ‘estació Port’, la zona relacionada amb el comerç i la restauració, els usuaris i usuàries trobaran el servei de bar cafeteria, la zona de moll i la terrassa. Finalment, la ‘estació Ciutat’ dedicada al moviment i l'activitat física inclourà una zona canina, àrea multiesport, zona workout i espai biosaludable.

Per la seua banda, el tinent d'Alcaldia del Grau i regidor d'Urbanisme, Rafa Simó, ha recordat que aquesta remodelació integral naix d'un doble procés participatiu, el Grau Xarxa Oberta que va plasmar la voluntat de grauers i graueres de recuperar l'ús social d'aquest parc emplemàtic per al Grau i un altre que va permetre concretar propostes ciutadanes a través de més 800 enquestes.

Des del punt de vista de la utilització del parc de la Panderola, amb una superfície d'11.288 metres quadrats, “aquesta remodelació persegueix millorar la percepció de seguretat a través de l'eliminació de jardineres, columnes i altres elements que limiten la visibilitat i millorant la seua il·luminació; facilitar l'accés; la circulació per als vianants i la utilització de l'espai en condicions d'accessibilitat universal, potenciant així la integració social”.

A més, Simó ha destacat que aquesta intervenció s'inspira en un nou concepte, el urban out-lovers, per a esprémer al màxim totes les possibilitats de l'espai públic, des de les activitats d'oci fins a la implementació de zones de treball o reunió a l'aire lliure.

“Tenim un clima privilegiat que permet gaudir pràcticament 365 dies a l'any dels espais a l'aire lliure pel que considerem clau dissenyar els espais públics en llocs per a estar i conviure, per a imprimir valor a la ciutat i connectar a les persones”, ha defensat Simó, qui ha afegit: “El nou parc de la Panderola s'ha dissenyat com un espai per a la trobada i per a la realització d'activitats que excedeixen a les purament lligades a l'oci o dissenyades per a públic infantil i familiar. Tindrem un parc més obert, plural, integrador i que multiplica les possibilitats d'ús”.

L'alcaldessa ha reiterat que aquesta inversió s'executa dins de l'estratègia EDUSI Transforma Castelló, amb l'objectiu que la transformació del parc servisca com a revulsiu per a revitalitzar una zona que forma part de l'àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU) del Grau. “Estem convençuts que la transformació del parc de la Panderola derivarà també en un al·licient per al teixit comercial local”.

L'arbrat existent es manté, es planten nous exemplars a més de crear nous parterres, prades i zones enjardinades. El nou parc de la Panderola també comptarà amb una condícia pública accessible autonetejable, fonts d'aigua potable –dues d'elles amb sortidor per a mascotes-, bancs, papereres, jocs infantils –s'inclou la restauració de l'actual galió-, rètols, etcètera. El projecte inclou la renovació de les instal·lacions d'aigua potable, reg, sanejament, electricitat i enllumenat públic així com nova instal·lació d'accés a xarxes de transmissió de dades via wifi.

Cal recordar que la remodelació del parc de la Panderola forma part d'un projecte global per a dignificar l'entorn, que inclou la potenciació del Casal Jove com a punt de trobada i espai dinamitzador i l'obertura d'una seu policial en l'edifici del mercat, les obres del qual està previst adjudicar en les pròximes setmanes.