Noves oportunitats per als emprenedors de Castelló

La Universitat Jaume I ha acollit la primera jornada d'Ajuntaments per l’Emprenedoria, organitzada per la Regidoria d'Impuls Econòmic de l'Ajuntament de Castelló en col·laboració amb la Càtedra INCREA de l’UJI. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de l'itinerari formatiu Escola per a Emprendre CastellóCREA 2018, del Pla Estratègic d'Ocupació 2016-2019 de l'Ajuntament de Castelló.

En la inauguració de la jornada han participat la regidora d'Impuls de l'Activitat Econòmica i Ocupació, Patricia Puerta; la directora de la Càtedra Increa, María Ripollés, i la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez Moya.

Patricia Puerta ha subratllat la importància de la “cultura de l’emprenedoria” per a “generar noves possibilitats d'ocupació, enfortir el teixit econòmic i promoure la innovació i el talent”. L'edil ha indicat que aquesta jornada té com a objectiu debatre sobre el paper dels municipis i de la Universitat com a agents dinamitzadors de l'ecosistema emprenedor i, especialment, del desenvolupament de competències emprenedores.

Així mateix, ha explicat que Escola per a Emprendre CastellóCREA és un servei municipal que ajuda a dissenyar itineraris formatius i de cerca de recursos per a aquells emprenedors que vulguen iniciar o hagen iniciat un projecte d’emprenedoria sense planificació suficient. “Aquestes iniciatives encaminades a la dinamització de l'activitat econòmica, especialment els projectes relacionats amb la innovació i l’emprenedoria, són clau per a la dinamització econòmica i laboral de la nostra ciutat i per a promoure i potenciar el talent”, ha conclòs la regidora d'Impuls Econòmic.

Per la seua banda, Inmaculada Rodríguez, ha posat en valor aquesta jornada i ha destacat la importància de “tenir un ecosistema cohesionat per a contribuir al desenvolupament i la creació de noves empreses”. Així mateix, ha explicat que és important “debatre sobre el paper que han de tenir institucions com l'ajuntament i la universitat en el foment de l’emprenedoria i fomentar la cooperació entre ambdues institucions”.

Finalment, ha mostrat el seu interès a celebrar una segona edició de l'Escola per a Emprendre el pròxim any, “per a impulsar les iniciatives d’emprenedoria de l'alumnat i de la ciutadania, ja que l’UJI pot col·laborar a través de la formación”.