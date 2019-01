Onze instituts de la província participen en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat

Un total de 14 equips provinents d’11 centres de secundària de la província de Castelló s’han inscrit en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, organitzada per la Xarxa Lluís Vives en col·laboració amb la Universitat Jaume I i la Federació Escola Valenciana.

Els centres que participaran en l’edició d’aquest curs son: IES Benigaslò (1 equip), IES Matilde Salvador (2 equips), IES Jérica-Viver (1 equip), Àgora Lledó International School (1 equip), IES Betxí (1 equip), IES Álvaro Falomir (2 equips), IES Alto Palancia (1 equip), IES Benassal (1 equip), IES Politècnic (2 equips), IES Botànic Cavanilles (1 equip) i IES Honori Garcia (1 equip).

La competició tindrà lloc del 5 al 7 de febrer de 2019, en l’edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social, i el tema de debat serà «Calen les fronteres entre països?». Cada equip està format per entre dos i cinc estudiants i un professor que farà de capità. L’equip guanyador participarà a la Final de la Lliga de Debat d’Educació Secundària de la Xarxa Vives en representació de l’UJI, que tindrà lloc del 3 al 5 d’abril a la Universitat Abat Oliva de Barcelona.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos equips d’estudiants d’ESO i Batxillerat de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. L’activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular.