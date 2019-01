El parc de la Panderola ja vola

El compte arrere per a la transformació del parc de la Panderola en un espai a l'aire lliure més obert, inclusiu, amb més possibilitats d'ús, que facilite la vida quotidiana i que servisca per a revitalitzar el seu entorn ha començat. L'Ajuntament de Castelló ha licitat l'execució d'unes obres pressupostades en 1,5 milions d'euros que suposaran la remodelació integral d'aquest enclavament emblemàtic del Grau.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha destacat que aquest nou pas en la tramitació “acosta una obra que millorarà les condicions de confort dels usuaris, també millorarà l'accessibilitat i suposarà un canvi radical en els equipaments i el mobiliari”. El projecte de remodelació del parc de la Panderola, amb una superfície de 11.288 metres quadrats, s'emmarca dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) Transforma Castelló amb un pressupost global de 20,2 milions d'euros cofinançats per l'Ajuntament i els Fons Feder, que suposa la major inversió de fons europeus en la història de la ciutat.

Marco ha reivindicat aquest projecte com un exemple d'intervenció urbana per a millorar la vida quotidiana de la ciutadania. “Aquest projecte persegueix augmentar l'ús social del parc de la Panderola, millorar la percepció de seguretat a través d'una nova il·luminació, una reordenació dels espais i serveis amb què comptarà el parc, i convertint-lo en un espai molt més accessible i habitable. En un parc per a estar i conviure”, ha defensat la primera edil.

El període de presentació d'ofertes es mantindrà obert fins al pròxim 21 de gener. Una vegada adjudicat i signada l'acta de replanteig de les obres, el període d'execució de les obres serà de cinc mesos pel que el Grau estrenarà el nou parc de la Panderola aquest mateix any. La licitació ha sigut íntegrament electrònica amb l'objectiu d'avançar cap a un sistema de contractació amb un consum mínim de paper.

L'adjudicació d'aquesta obra, ha afegit l'alcaldessa Amparo Marco, “no solament suposa una transformació urbanística sinó que també suma oportunitats laborals”. Així, ha recordat que gràcies a les clàusules socials que es vénen incorporant en les contractacions municipals “la remodelació integral del parc de la Panderola suposarà emprar en la plantilla que execute les obres almenys a un 10% de persones amb dificultats d'accés al mercat laboral”.

El nou parc de la Panderola, tal com van explicar la pròpia alcaldessa i el tinent d'Alcaldia del Grau, Rafa Simó, presenta una nova zonificació dividida en cinc àrees o ‘estacions’ en una referència a l'antiga Panderola: la platja, zona dedicada al joc i l'oci; el port, relacionada amb el comerç i la restauració; la indústria, que fa referència a la innovació tecnològica; la ciutat, dedicada al moviment i l'activitat física, i la muntanya, vinculada a jocs i activitats amb públic. Cadascuna d'elles, que s'articulen a través d'un eix per als vianants que recrea les vies de l'antiga Panderola i nous itineraris per als vianants secundaris, incorpora nou mobiliari, renovació de paviments i senyalística a més de mantindre l'arbratge i plantar nous exemplars.