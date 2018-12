La piscina Olímpica de Castelló acull el Trofeu Internacional Castàlia

El XV Trofeu Internacional Castàlia ha estat presentat aquest dimecres pel regidor d'Esports de Castelló, Enric Porcar, el diputat provincial d'Esports, Luis Martínez, i la directiva del Club Natació Castàlia Castelló. El dissabte 8 i el diumenge 9 de desembre la natació espanyola mirarà a Castelló amb molta atenció, ja que la quinzena edició del TICC (Trofeu Internacional Castàlia Castelló) reunirà a molts dels millors nadadors del panorama nacional. A més, aquesta edició serà la primera etapa del Gran Prix Open, un circuit nacional de Trofeus creat per la Federació Espanyola i del que Castelló serà el punt de partida. Aquest circuit el componen les nou millors proves del calendari nacional, sent el TICC l'únic que se celebra dins de la Comunitat Valenciana.

Enguany s'ha batut el rècord de participació, amb 915 nadadors i 75 clubs inscrits. Entre els participants destaca la presència de Judit Ignacio, doble medallista europea absoluta, rècord d'Espanya en 100 papallona i olímpica en dues ocasions. Però a ella cal unir-li nadadors que han sigut campions d'Espanya o internacionals amb la selecció espanyola absoluta. Ells són Marta González, Alberto Lozano, Javier Chacon, Oskitz Aguilar, Hector Fontabella, Albert Escrits, Alex Castejón i Jorge Martín.

Quasi un miler de nadadors en total es desplaçaran a Castelló, la qual cosa suposarà un impuls econòmic per a la província en un cap de setmana molt propici per al turisme. L'alt nombre de nadadors es deu a la iniciativa del club Castàlia de possibilitar que aquells que no entren en les sèries eliminatòries puguen participar en les sèries fora de concurs, la qual cosa fa que molts clubs es desplacen al complet.

Pel que fa als premis, es repartiran més de 5000 € entre els 8 millors nadadors independentment del sexe (per a açò s'utilitza la taula FINA, que assigna puntuacions segons el valor de la marca realitzada), sense comptar els premis per batre el rècord de cadascuna de les proves. A més, tots els primers classificats de cadascuna de les proves seran recompensats amb una malla de mandarines de la terra.

El XV TICC tindrà en compte també l'espectacle de la competició. En les finals, cada nadador triarà una cançó que sonarà mentre el speaker i nadador paralímpic Xavi Torres els presenta. A nivell visual, el fum i les llums acabaran d'arrodonir un espectacle esportiu que serà retransmès en streaming.