El Planetari més viu

La regidoria de Cultura, encapçalada per Verònica Ruiz, ha presentat la programació del Planetari de Castelló per a l’any 2019. Les activitats que s’han planificat mantenen els eixos que s’han marcat des del Planetari durant anys, és a dir, la divulgació de la ciència i l’astronomia. D’aquesta forma els castellonencs i les castellonenques podran gaudir d’exposicions, tallers, jornades i congressos, i projeccions astronòmiques. La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, fa un balanç positiu de les activitats del Planetari durant 2018 perquè “hem batut rècords de visites”, i espere que ho tornem a fer enguany amb la programació que presentem”.

Exposicions

S’han programat exposicions de contingut científic i divulgatiu a les tres sales d’exposicions del Planetari. “Con A de Astrónomas” es podrà visitar a la sala superior fins a març. També fins a aquest mes, s'exposen fotografies sobre astronomia i d’abril a juliol els visitants podran conèixer l’eclipse total de sol a través d’instantànies. A més a més, durant juliol i agost hi haurà una exposició de figures de plastilina sobre música. I per finalitzar l’any es tractarà la història de la telefonia, i es recordarà als dos geòlegs de Castelló, Vicente Sos Baynat i José Royo Gómez, amb una exposició sobre la seua participació en el Congrés Internacional de Geologia en la Unió Soviètica en 1937.

Els tallers lúdic-científics tindran lloc els diumenges de matí, i giraran al voltant de l’astronomia, amb especial atenció a la lluna, ja que aquest any és el 50 aniversari de l’arribada de l’home a aquest astre. Però, també es tractaran altres disciplines de la ciència i continguts mediambientals. També durant tot l’any, les projeccions d’astronomia per a públic general es podran visitar tots els caps de setmana, i el Planetari reserva els matins durant el curs escolar per a les visites organitzades de grups escolars i altres.

Jornades i congressos

De gener a març se celebrarà la 22a edició del curs d’introducció a l’astronomia. En febrer tindrà lloc la celebració del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, amb una xerrada sobre dones i astronomia, i un taller sobre espectroscòpia. En febrer, es presentarà un espectacle teatral sobre Hipatia d’Alejandria, matemàtica i astrònoma del segle V d.C. i les Jornades +Ciència, organitzades en col·laboració del CEFIRE d’àmbit científic de Castelló, i en abril, arribarà la 27a edició de les Jornades d’Astronomia.

En maig, se celebrarà l’aniversari del Planetari amb diverses activitats, i en juny el dia de l’asteroide amb xerrades i tallers. El Planetari participarà en esdeveniments globals com la World Space Week i la Nit Internacional d’Observació de la Lluna, i el dia de la matèria obscura a l’octubre. I, finalment, en novembre acollirà la setmana de la ciència i les IV Jornades STEM+.