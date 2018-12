La Policia Local d'Almassora 'entrena' als comerços per protegir-se dels robatoris

La Policia Local d'Almassora inicia una acció informativa dirigida als establiments del municipi en la qual recorda als propietaris les mesures de seguretat bàsiques per a prevenir robatoris i protegir-se davant possibles assalts. "La facturació i l'afluència de visites creix considerablement durant la campanya de Nadal, motiu pel qual els comerciants han d'extremar les precaucions", assegura l'edil de Seguretat Ciutadana, Roger Beltrán.

La campanya compta amb un suport visual a manera de fullet, editat per la Policia Local de l'Àrea Metropolitana de Castelló que a Almassora serà distribuït en un centenar de locals que visitaran els agents per a informar sobre aquestes recomanacions de protecció. Dedicarem més recursos a aquesta proposta perquè els policies puguen personar-se en els establiments per a explicar aquests consells i assegurar-nos així que els professionals coneixen tots els detalls", destaca el regidor.

Entre els consells bàsics figuren el de connectar l'alarma sempre que s'abandone la tenda, tancar bé durant el recompte de la recaptació i realitzar aquesta acció diverses vegades durant la jornada per a no acumular grans quantitats de diners. Així mateix, si es produeix un atracament, la recomanació és prioritzar la seguretat i contactar quan siga possible amb els cossos de seguretat.

En relació a aquest últim punt, cal recordar que la Policia Local d'Almassora disposa des de fa unes setmanes de dues línies de telèfon per a agilitar la recepció d'avisos i escurçar els temps de resposta. La ciutadania pot contactar directament amb els agents en el 964 560 007 (de recent creació) o bé recórrer al 964 560 001.

En paral·lel a aquesta campanya de protecció del comerç local, la Policia local d'Almassora activarà controls especials d'alcohol i drogues des del dilluns 10 de desembre i fins al proper cap de setmana. El municipi es suma així a les accions de vigilància promogudes des de la Prefectura Provincial de Trànsit de Castelló i realitzarà dos controls diaris.