'Proyecto Kryptonita' evita la contaminació creuada en el sector alimentari

La contaminació creuada amb al·lergògens durant la producció d'aliments és un dels principals problemes en les instal·lacions alimentàries. Existeixen diverses formes de transferir rastres d'un al·lergogen d'un producte a un altre, com per exemple compartir utensilis per a la preparació de la mescla, l'ús comú de la balança d'ingredients o una inadequada neteja de la línia de producció o de l'equipament. En aquest marc, sorgeix Proyecto Kryptonita: una jove empresa de base tecnològica creada amb l'objectiu de proporcionar una eina senzilla i de cost reduït per a dur a terme, tant en sec com en humit i per personal no especialitzat, la validació de la neteja de superfície en les instal·lacions alimentàries, excloent així la presència d'al·lergògens.

«El nostre objectiu és el disseny i desenvolupament de sensors moleculars i analitzadors, així com la seua incorporació en dispositius que poden ser utilitzats per personal sense formació tècnica», afirma Maria García-Verdugo, directora de la Divisió Alimentària de Grupo IMAN. «Aquests desenvolupaments provenen d'una recerca interdisciplinària que conté aportacions de camps com la química o els materials avançats, però també d'altres àrees de coneixement com la biotecnologia o la nanotecnologia, i de tècniques avançades de fabricació», conclou Maria.

En l'actualitat l'empresa està treballant en el desenvolupament de sistemes de sensors colorimètrics que permeten la detecció senzilla i ràpida de possibles al·lergògens en llocs on es manipulen aliments. «L'objectiu és dotar a les empreses d'alimentació amb eines senzilles i fiables que els permeten dissenyar protocols de neteja validats i documentats, de manera que puguen dur-se a terme les actuacions necessàries d'una manera molt ràpida sobre el procés en el seu conjunt», destaca Santiago Luís Lafuente, director del grup de Química Supramolecular i Sostenible de la Universitat Jaume I i catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica.

Recentment vinculada al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec), l'empresa sorgeix a partir d'un projecte de recerca realitzat de forma conjunta entre el grup de Química Sostenible i Supramolecular de la Universitat Jaume I, liderat per Santiago Luís Lafuente, i Grupo IMAN, una companyia que ofereix solucions a empreses en recursos humans, facility services i outsourcing; i que disposa d'una divisió especialitzada en el sector alimentari. La seua vinculació a Espaitec respon a l'interès a generar noves sinergies amb la universitat de Castelló I i especialment, amb la resta d'empreses situades en el parc. Accedeix al vídeo presentació de l'empresa https://youtu.be/ pe8z9szaekk