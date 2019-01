El prototip TotaOrri lounge, creat per les alumnes d'Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes de la Universitat Jaume I de Castelló, Fàtima El-Idrissi Ballester, Maria Escrivà Paradís i Neus Fabregat García, ha estat elegit per la revista Walpaper per al número de gener, en la secció de nous talents en el món del disseny, l'arquitectura, la moda, la fotografia, la comunicació visual, la joieria o el transport, i ha estat fotografiat per Benedict Morgan sota l’escenografia de Maria Sobrino.

La tumbona portàtil TotaOrri forma part del projecte Intercrea, promogut per la Universitat Jaume I de Castelló en col·laboració amb Diabla outdoor, la nova marca de Gandia Blasco, empresa referent en l’àmbit estatal i internacional, especialitzada en mobiliari d'exterior. El desenvolupament del prototip ha estat supervisat per Vicent Clausell, dissenyador de producte i Julia Galà i Raúl Izquierdo, professorat del Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. L'alumnat havia de presentar dissenys per al gaudi exterior que fossin transportables i vendibles online.

Responsables de la revista van conèixer els dissenys de l'alumnat de la universitat pública de Castelló quan visitaven la Fira Hàbitat València durant el mes de setembre, en concret el saló NUDE, en el qual participava l'alumnat amb el suport de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. A més d'elles, també han participat en el projecte Andrea Pérez, Maria Pardo, Cristina Martí, David Collado Truman, Beatriz Silvia Sánchez Ramón, Marina Canyades Gaselba, Marja de Sá Guimarãés, Belén Oliver Álvarez, Laura Torca Adell i Francisco Mazo, els qui van presentar altres productes de la col·lecció com Mezzo, SandStone, Hamaca Loop i Quira.

Wallpaper és una publicació de TI Media centrada en el disseny i l'arquitectura, la moda, els viatges, l'art i l'estil de vida. La revista va ser llançada a Londres en 1996 pel periodista canadenc Tyler Brûlé i l'austríac Alexander Geringer. Es publica mensualment i també és cèlebre per les seues guies de viatges, que es publiquen en altres idiomes en associació amb Phaidon Press. Des de 2004 cobra especial importància la seua pàgina web (wwww.wallpaper.com) que no es limita a digitalitzar l'edició en paper sinó que afegeix nous continguts i noticies actualitzades.