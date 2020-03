El bisturí invisible Actisound, de Centro Lledó, un tratamiento revolucionario

Centro Lledó, ubicado en la avenida Lidón, 9 (entlo), de la capital de la Plana, apuesta por la tecnología puntera en sus servicios y desde hace unos meses ofrece en exclusiva un tratamiento pionero para las lesiones musculoesqueléticas para las personas con dolor crónico. Se trata de Actisound, el bisturí invisible. Su uso está especialmente indicado en el tratamiento de fascitis plantar y de tendinopatías crónicas (tendón de Aquiles, rotuliano, epicondilitis, epitrocleitis y manguito rotador).

Actisound trabaja bajo la superficie de la piel, administrando pequeñas y precisas ablaciones térmicas a los tendones, ligamentos y otros tejidos blandos. De esta forma, estimula el crecimiento del colágeno y la regeneración del tejido conectivo. Entre las ventajas del bisturí invisible, además de evitar la cirugía, figuran la rapidez (se nota la mejoría después de una o dos sesiones) y su carácter no invasivo, así como el hecho de no ocasionar dolor alguno. “Actualmente es la herramienta más eficaz para el tratamiento de las lesiones músculo-esqueléticas crónicas que no responden a otro tipo de tratamientos”, explica Javier Ramos, fisioterapeuta de Centro Lledó.

Aquellos usuarios que quieran tener más información sobre este novedoso tratamiento pueden consultar la página web www.centrolledo.com.