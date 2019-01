El Bus de la Llengua arriba a Vila-real del 10 al 14 de gener

La campanya institucional de promoció del valencià de la Generalitat Sempre teua. La teua llengua arribarà a Vila-real de la mà del Bus de la Llengua, que s’instal·larà aquest mes de gener al carrer de la Mare Maria Rosa Molas (entre la BUC i el col·legi de la Consolació), amb tallers i activitats per als alumnes dels centres educatius i públic en general. La Regidoria de Normalització Lingüística col·labora amb la campanya amb activitats complementàries, com un contacontes, una xarrada sobre la situació del valencià en el sector audiovisual i l’exposició “El valencià al cinema”.

El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha presentat la campanya, que persegueix afavorir el coneixement i l’ús social de la llengua. “Amb aquestes accions, es pretén incrementar el nombre d'usuaris i els usos en els parlants, i alhora incrementar el prestigi social de la nostra llengua. En definitiva, que ens sentim orgullosos de tenir el valencià com a llengua oficial”, assenyala. Amb aquest objectiu, el Bus de la Llengua s’instal·larà els 10, 11, 12 i 14 de gener de 2019 a Vila-real, amb cinc tallers de promoció de l’ús del valencià adreçats a diferents cicles educatius i coordinats per dues monitores que acompanyaran els alumnes dels centres de la ciutat en grups de 30. L’alumnat visitarà el Bus els dies 10, 11 i 14, mentre que el dissabte 12 de gener les famílies i el públic en general el podran visitar lliurement de 10.00 a 14.00 hores. Per a aquesta jornada s’ha programat també l’espectacle familiar El bagul fantàstic (12.00 hores), de Rosabel Canós.

La Regidoria de Normalització Lingüística, a més, complementarà les activitats del Bus de la Llengua amb un contacontes en valencià a càrrec de Rosabel Canós paral·lel a les visites dels escolars, adreçat als alumnes de primària. Per als cicles de secundària i batxillerat, s’ha programat una xarrada sobre la situació del valencià en el sector audiovisual (doblatge i subtitulació). La sessió, a càrrec de Frederic Chaume, catedràtic del Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I, tindrà lloc el dijous 10 de gener, a les 12.00 hores, a la BUC. A més, del 7 al 20 de gener, també a la BUC, es podrà visitar l’exposició «El valencià al cinema», cedida per la Plataforma per la Llengua.