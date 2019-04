Las 10 cataratas más impresionantes del mundo

Las cataratas son una atracción turística que nunca deja indiferente a quienes tienen la suerte de poder contemplarlas de cerca. Hace unas semanas publicábamos en 'Mediterráneo' las mejores cascadas de la provincia de Castellón y ahora llega el turno de anunciar una selección de las 10 mejores del mundo. No solo por las cataratas en sí, sino por la naturaleza que rodea a muchas de ellas y aún las hacen más preciosas e increíbles si cabe. Os dejamos con esta recopilación para que disfrutéis de ellas y toméis nota para próximos viajes en los que estas cataratas son visita obligada.

Cataratas del Niágara

Uno de los saltos de agua más famosos del mundo hace frontera entre Canadá y Estados Unidos. Las cataratas del Niágara han sido filmadas cientos de veces pero esto no hace que dejes de sorprenderte nada más poner un pie en ellas. Desde Ontario, en Canadá, y mirando a Estados Unidos es una visita obligada.

Cataratas de Iguazú - Argentina & Brasil

Las cataratas del Iguazú son una de las siete maravillas naturales del mundo. Además, estas cataratas son la única frontera entre los países de Argentina y Brasil. Ojalá todas las fronteras del mundo fueran así, ¿verdad? Concretamente de estas cataratas hay que destacar que el 80% de ellas pertenecen a Argentina y el 20% restante corresponden a Brasil.

Las cataratas del Iguazú tienen una longitud de 82 metros, siendo la mayor de todos la Garganta del Diablo con 80 metros de altura. Como no podía ser de otra manera... esta maravillosa atracción tan turística y bonita fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1.984.

Cataratas de los Lagos de Plitvice

En Croacia, el parque nacional más famoso alberga una verdadera maravilla para la vista. Los lagos de Plitvice. De hecho, fueron reconocidos por la Unesco como reserva natural. El espacio que ocupan estos lagos consta de 30 000 hectáreas de naturaleza que incluyen dieciséis pequeños lagos, cascadas y arroyos. De estas cataratas os encantarán sus aguas de un color azul casi transparentes. La más alta de todas ellas es Vliki Spalp con 76 metros de longitud.

Cataratas Victoria

Las Cataratas Victoria se encuentran en la frontera entre Zimbaue y Zambia. Estas cataratas en longitud superan a las anteriores, ya que miden unos 107 metros de altura y dos kilómetros aproximadamente de anchura. Para que imaginemos la fuerza con la que el agua se precipita, llegan a caer unos 60 millones de litros por minuto, provocando un ruido atronador.

Catarata Dettifoss

Las cataratas Dettifoss se ubican en el Parque Nacional Jökulsárgljúfur en Islandia. Es un país que goza por tener numerosas cataratas pero sin duda, las de Dettifoss son las más impresionantes del país por ser la más caudalosa en toda Europa. Mide unos 44 metros de altura pero están rodeadas por 150km² y45 kilómetros de longitud. Comoatracción turística es una gran opción. Ver cómo se precipitan unas 500 toneladas de agua al vacío mientras deja aparecer un preciosos arcoiris con el rocío del vapor de agua... no tiene precio.

Catarata El Salto del Ángel

El Salto del Ángel, se ubica en la Gran Sabana del Estado Bolívar, en la selva venezolana. Es simplemente increíble. 979 metros de catarata se derraman por la enorme roca que hace de pared. Tan solo deberemos ir hasta el Parque Nacional Canaima (área protegida) declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Este parque consta de ni más ni menos que de tres millones de hectáreas.

Catarata de Epupa

La catarata de Epupa se ubica en Namibia. Las aguas que se precipitan entre las rocas hacia el vacío provienen del río Kunene. Caen a una altura de unos 40 metros dejando ver un agua cristalina.

Catarata Git Git

Estas bonitas cascadas se encuentran en Bali, Indonesia. Mide unos 35 metros de altura. Lo más impresionante es que está completamente rodeado por un bosque tropical. el agua no para de precipitarse durante todo el año, y cuando llega la temporada de sol, bikini y bañador... genial, porque es apto para darnos un chapuzón. Ver la cascada caer mientras estamos dentro... tiene que ser espectacular.

Catarata de Ouzoud

Con 110 metros de altura se presenta la catarata de Ouzoud en Marruecos, a 150 kilómetros de Marrakech. Para llegar hasta ella seguro que disfrutaremos del hermoso paisaje en el que nos encontraremos numerosos olivos a nuestro paso y disfrutaremos de un exquisito olor gracias a las plantas aromáticas que hay por los alrededores. Y es que el nombre de esta catarata tiene todo el sentido del mundo si lo traducimos de la lengua bereber, porque Ouzoud significa oliva.

Cataratas Lower Falls, Yellowstone

Como no podía ser de otra forma, las cascadas Lower Falls no podían faltar entre las más impresionantes del mundo. Para visitarlas tendremos que ir hasta el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Concretamente forman un conjunto de 290 saltos de agua. Impresionante. Miden 95 metros de altura mientras que las Upper Falls miden algo menos, unos 34 metros. Tanto las Lower Falls como las Upper Falls son accesibles para el público. Además, ya que aprovechamos la visita, no debemos dejar de visitar el cañón del río Yellowstone con cerca de 1 000 metros de profundidad. Una visita para no olvidar.