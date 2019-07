El 20% de las bolsas de plástico no se reutiliza y contamina

Cerca del 20 % de las 180 bolsas de plástico que consume cada español de media al año no se reutiliza y acaba su vida como residuo contaminante, alertan organizaciones ecologistas, tras exigir medidas más contundentes en el Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico, que se celebró ayer.

Esta jornada, que se celebra cada 3 de julio desde hace casi una década, se inscribe dentro del movimiento Break Free From Plastic, impulsado por el proyecto Zero Waste Europe y la coalición de organizaciones no gubernamentales GAIA, con el objetivo de avanzar hacia un futuro libre de contaminación plástica.

Cuando se cumple un año desde de la entrada en vigor en España del real decreto que obliga a los comercios a cobrar por las bolsas de plástico ligeras (de entre 15 y 50 micras), los ecologistas denunciaron que consideran insuficiente dicha norma si el Estado quiere evitar que sigan llegando toneladas de este residuo a los océanos, cuya descomposición puede prolongarse siglos.

La responsable de plásticos de Greenpeace en España, Alba García, señala que esta norma no basta para resolver este grave problema, «a no ser que se modifique e incluya a todo tipo de bolsas compuestas por este material».

DESCOMPOSICIÓN // Las bolsas de entre 15 y 50 micras son las más utilizadas, aunque también «las más contaminantes por su bajo nivel de reutilización y lento proceso de descomposición, que puede oscilar entre 100 y 500 años», informaron ayer, por su parte, desde la Fundación Aquae.