Un 20% de las mayores de 60 años ha sufrido o sufre violencia machista

Con motivo del Día internacional contra la violencia machista, que se celebra el próximo domingo, se multiplica la publicación de informes que radiografían una lacra que ya se ha cobrado 972 víctimas, más que las causadas por la banda terrorista ETA a lo largo de sus 40 años de historia. Uno de esos estudios, efectuado por la Universidad de Comillas y la Fundación Luz Casanova, pone el foco en el maltrato que sufren las personas mayores de 60 años, una de las violencias más silenciadas dado que las afectadas han padecido los malos tratos tantos años que en unos casos han aprendido a convivir con ellos y, en otros, no renuncian a la convivencia con el agresor porque no disponen de recursos.

El informe concluye que el 19,2% de las mujeres en esa franja de edad ha padecido o todavía sigue sufriendo agresiones machistas por parte de sus parejas o exparejas. El estudio se ha efectuado con una muestra de 1.030 personas que voluntariamente han contestado a un cuestionario en centros de mayores. De ellas, 20 víctimas han sido entrevistadas en profundidad, de las que un tercio convive con su agresor por alguno de los motivos económicos antes mencionados.

GOLPES Y HUMILLACIONES // Son mujeres con experiencias dramáticas que comenzaron a sufrir los golpes y humillaciones desde los primeros años de convivencia y que ejemplifican lo difícil que, durante lustros, fue pedir ayuda. Cuando acudían a la policía o al hospital tras una agresión, la respuesta era que se trataba de un problema privado y, por tanto, no podían ni querían entrar.

Da fe de ello Mercedes --nombre ficticio--, una mujer de 66 años que acudió a la presentación del informe y relató, con lágrimas en los ojos, que sufrió maltrato psicológico y sexual durante 34 años. «Me encontraba muy sola, mis padres me decían que aguantara y no sabía que existían ayudas, por lo que resistí por mis hijos. Hasta que me harté y con 53 años hui y fui de casa en casa de mis hermanos hasta que, gracias a la asociación Mujeres Progresistas, encontré una casa de acogida y pude divorciarme y denunciarle. Sin embargo, al final retiré la denuncia interpuesta», explica.

El estudio indica que con los años, la violencia se amortigua y se convierte sobre todo en psicológica (el 32,9% de la muestra), lo que también contribuye a que ese 30% de las entrevistadas no haya dado el paso de romper su relación de pareja. Sin embargo, para recibir las ayudas que marca la ley, la mayoría de las administraciones exigen a las mujeres terminar con la convivencia, lo que deja a este colectivo fuera de los recursos públicos disponibles, según denunció Carmen Meneses, coordinadora del informe, quien apuntó que, como posible solución, habría que mejorar la formación de los trabajadores de los centros de mayores para que ellos ayuden a estas mujeres en situación tan vulnerable.