Un total de 23 cellers participen en el I Concurs de Vins Ecològics de la Comunitat Valenciana, organitzat per PROAVA i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) i amb caràcter bianual.

El panell de tast del concurs, format per reconeguts experts del sector vitivinícola (tècnics/enòlegs, periodistes i escriptors del vi, sommeliers, etc.), es va reunir aquest dilluns en les instal·lacions de CAECV per a començar amb les valoracions i els tastos preliminars de les 86 mostres que els cellers han enviat per a poder participar en el concurs. En total, s’han rebut 15 mostres en la categoria de blancs joves, 8 en la de blancs amb fermentació singular, 9 en la de rosats, 15 en la de negres joves i 39 en la de negres madurats.

Del total de les mostres catades ahir, se seleccionaran les mostres més ben puntuades i es tornaran a catar en la final del dia 25 de novembre, en la qual també participaran tastadors de reconegut prestigi de fora de la Comunitat Valenciana.