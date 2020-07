El 36% de vehículos que salió el viernes de Barcelona no ha vuelto

C ataluña y Aragón continúan siendo las zonas más afectadas por el covid-19 tras la conclusión del estado de alarma, disparándose los casos, debido a los rebrotes, en ambas comunidades.

En la comunidad catalana, desde el Govern se pidió a los ciudadadanos desde hace unos días que solo salieran de sus casas para cosas esenciales, como ir a comprar. Pero durante el fin de semana han sido muchos los que no han hecho caso a esta petición y no han dudado en salir incluso con sus vehículos a otro destino. Tanto es así que el 36,3% de los vehículos que se fueron de Barcelona el fin de semana no ha vuelto. En concreto, desde las tres de la tarde del viernes pasado a la misma hora del domingo se fueron de Barcelona 416.000 vehículos, mientras que de las 0 horas a las 22 horas del domingo volvieron 265.000 vehículos, lo que supone una diferencia de 151.000 vehículos.

El director del Servicio Catalán de Tráfico, Juli Gendrau, explicó que si bien salieron un 8% menos de coches que la semana anterior, el cumplimiento de las recomendaciones «no es suficiente».

Debido a situaciones como esta, la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que obligue a la Generalitat de Cataluña a tomar medidas adicionales para controlar los brotes en esta comunidad.

El crecimiento de la curva de contagios tampoco da tregua en Aragón. Entre el viernes y el domingo se rozó la barrera psicológica del millar de nuevos casos de coronavirus, 920 en concreto: 330 el viernes, 257 el sábado y 333 del domingo. Los datos de esta última jornada representan el 48% del total de contagios detectados en España. Actualmente, en Aragón hay 30 brotes activos; 18 en la provincia Zaragoza, 10 en la de Huesca y dos en Teruel. La mayoría (15), en empresas, principalmente hortofrutícolas; nueve en brotes familiares y 6 en residencias.

De hecho, dada la situación, está sobre la mesa del Ministerio de Sanidad el confinamiento selectivo en zonas de Aragón y Cataluña, una medida que podría plantearse en el Consejo de Ministros de hoy o en una reunión extraordinaria a lo largo de esta semana.

Aunque la mayoría de estos brotes están «controlados», o en fase de estarlo, Illa llamó a la sociedad a «extremar» la precaución s. «Tienen que respetar con rigor las medidas aplicadas por las comunidades autónomas», dijo el ministro , tras destacar la «correcta coordinación» que está manteniendo Sanidad con autonomías y ayuntamientos.

Finalmente, Illa reiteró la importancia de que los ciudadanos cumplan con las medidas de higiene de manos, uso de mascarillas y distanciamiento físico. «Ahí donde se están relajando las medidas, es donde se están produciendo los brotes», enfatizó. H