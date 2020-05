El 44% de infectados leves de covid-19 no son inmunes

Pasar la infección del covid-19 una vez no garantiza que una misma persona no pueda volver a contraerlo. La inmunidad, así, no siempre está garantizada. Los primeros análisis realizados en España indican que entre los infectados leves o asintomáticos, el 44% cuenta con un nivel bajo de anticuerpos y poca capacidad de volver a neutralizar el virus. V. R.