Los 5 anuncios más polémicos de la Lotería de Navidad

La Navidad está cada vez más cerca, y con ello pensamos en las comidas y cenas con amigos, familia, el Gordo y el anuncio de la Lotería de Navidad, que este año se hará publico este jueves 14 de noviembre. 'El calvo de la lotería', el actor británico Clive Arrindell, fue conocido por aparecer desde el 1998 hasta el 2005 en los espots de la Lotería de Navidad, y a día de hoy aún lo tenemos presente. Tras su marcha, los anuncios son distintos cada año. Algunos de ellos han resultado incluso polémicos, como los cinco que ahora recordamos:

1. Pon tus sueños a jugar

El anuncio protagonizado en el 2013 por Montserrat Caballé, David Bustamante, Niña Pastori, Marta Sánchez y Raphael provocó más risas que emoción. Es por eso que animó a los autores de memes a publicar un aluvión de parodias en las redes sociales, especialmente el tarareo "na, na, na, na, naaa".

2. El mayor premio es compartirlo

El espot del Bar Antonio donde cae el Gordo a todos sus clientes menos a Manuel, porque no había jugado, guarda una sorpresa. Manuel no sabía que Antonio le había guardado un décimo, de ahí el título del anuncio 'El mayor premio es compartirlo'. La polémica surgió a partir de una errata ortográfica en un cartel del bar: "elejir", en vez de elegir.

El espot de este año opta por una emotiva historia sobre gente corriente. / YOUTUBE / REASON WHY

3. Justino y la fábrica de maniquís

El anuncio de la Lotería de Navidad del año 2015 fue polémico porque apostó por la animación y no por los personajes de carne y hueso como nos tenía acostumbrados. Sigue el mismo hilo argumental que el año anterior, la generosidad de los que tienen un boleto premiado y se lo guardan a un amigo que se olvidó de comprarlo.

Anuncio Lotería de Navidad 2015.



4. La historia de Carmina

El anuncio de la Lotería de Navidad 2016 narró la historia de una anciana que creía haber ganado el Gordo, y la gente de su pueblo decidió no decirle la verdad para no romperle la ilusión. La polémica surgió cuando la vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas, Paca Tricio, calificó el anuncio como "una auténtica vergüenza" y anunció que pedirían su retirada de los medios de comunicación ("no podemos admitirlo", subrayó). Para la vicepresidenta era inapropiado, ya que "genera más estereotipos sobre las personas mayores".

Carmina, una abuela enferma de Alzhéimer, centra el anuncio de la Lotería de Navidad 2016. / YOUTUBE / LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO



5. Danielle

Este anuncio del 2017 trata la historia de amor entre dos jóvenes, con la peculiaridad de que ella es una marciana que no habla ni entiende al hombre. A pesar de ello, se enamoran. La polémica se abrió cuando el Consejo de la Juventud de España (CJE) calificó el espot de "machista y sexista", ya que el que el personaje femenino es "una mujer silenciada sin autonomía o control sobre su propia vida", denunció el CJE.

Danielle y Daniel, en el corto de Amenábar que sirve de anuncio de la Lotería de Navidad 2017.