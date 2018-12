Los 5 propósitos de año nuevo más populares

Año nuevo, vida nueva. O eso dicen. Con el comienzo del 2019 son muchos y muchas los que se marcan distintos propósitos para cumplirlos durante el año que acaba de empezar. Cumplirlos es ya otra historia. Estos son algunos de los propósitos más populares y frecuentes para el año nuevo:

1. Comer mejor

Ya no solo porque quieras adelgazar tras la Navidad, sino porque de verdad quieres cuidarte como no lo has hecho hasta ahora. Pero no sabes ni por dónde empezar.

2. Comprar menos

Tienes el armario lleno y, al final, siempre acabas pensando: "No tengo nada que ponerme." Este año te has propuesto comprar solo lo que verdaderamente te hace falta (aunque comenzar enero con rebajas no ayuda mucho con este objetivo, es cierto).

3. Aprender algo nuevo

Ya sea un idioma o una nueva habilidad. Siempre hay academias y sistemas a distancia que pueden ayudarte con esta misión, pero, ¿sabías que puedes aprender también a través de internet?

4. Ahorrar

Cada año la misma historia. Lo sabemos, lo entendemos y compartimos. Pero hace un par de años una técnica para ahorrar se hizo muy popular en internet (gracias a Pinterest) y después de testarla te decimos: funciona.

El sistema es ir ahorrando cada semana (primero en una hucha y, después, por seguridad, mejor en una cuenta de ahorro, si tienes): la semana 1 ahorras un euro, la semana 2 dos euros y así hasta llegar a 52 semanas (aunque lo cierto es que cuando pasas de la semana 20 el sistema se empieza a hacer más duro de llevar, pero siempre puedes optar por una versión menos sacrificada, y hacer dos tandas de 26 euros, por ejemplo). El resultado de este sistema es un ahorro, a final de año, de 1378 euros (702 si haces la versión más 'light' que te proponemos). Merece la pena intentarlo, ¿no?

5. Hacer ejercicio

Aún no has sucumbido a la fiebre del 'running', ni a la del pádel... Bueno, puedes empezar por ir al gimnasio, aunque nadie te asegure que pagues y acabes abandonando.

Y tú, ¿qué propósitos de año nuevo añadirías?