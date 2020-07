Hasta el 60% de los nuevos casos de coronavirus detectados en España son asintomáticos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha informado de que más del 60% del total de nuevos casos diagnosticados por coronavirus son asintómaticos y en las zonas de España donde hay brotes casi el 70% se detectan como asintomáticos.

En la rueda de prensa que ha dado este jueves, Simón ha explicado que en los próximos días "quizás" "un pequeño porcentaje" de esos asintomáticos presenten síntomas.

En las últimas 24 horas se han notificado 241 nuevos positivos y en los últimos siete días han fallecido diez personas por coronavirus, uno de ellos en las últimas 24 horas.

Respecto al brote de Lleida, que ya se ha cobrado la primera víctima mortal, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado que las medidas de restricción de la movilidad tomadas por la Generalitat "han sido valientes".

Simón ha mostrado "extrañeza" de que no se haya registrado ningún brote en la Comunidad de Madrid, a excepción de los registrados en los domicilios. "Eso lo discutimos con Madrid pero parece ser que realmente no los están detectando. Madrid sí que está detectando brotes familiares, que no se tienen que notificar", ha precisado.

"En Lleida no sabemos si el brote está controlado. Las medidas que han implementado han sido valientes, aunque nos hubiera gustado que se hubieran implementado antes, pero decirlo a toro pasado es fácil", ha apuntado Simón.

Por último, Simón también se ha referido a los preparativos en los centros de salud para los probables rebrotes. El epidemiólogo ha asegurado que las comunidades autónomas están dando vacaciones a los sanitarios para recuperase tras lo sufrido con el covid-19 porque, si "hay problemas en septiembre u octubre, con una segunda ola, estén en condiciones de responder".

Las comunidades autónomas están haciendo un "ejercicio difícil", de recuperar "anímicamente y mentalmente a todos sus sanitarios y, al mismo tiempo, tener que responder a brotes".