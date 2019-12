Los 7 grandes mitos sobre Internet: desde el Wi-Fi que provoca cáncer a la seguridad de las contraseñas

Que no podemos vivir sin mitos y leyendas es una realidad que Internet ya conoce. Los usuarios de las redes sociales son conscientes de esto y no hacen sino aumentar la épica y el drama de historias que todo el mundo reconocería como veraces... pero que no tienen nada de esto.

Desde que se inventara, no solo son eternas las leyendas que circulan en la Red, sino las propias. La magia de Internet hace crecer la magnitud de las grandes mentiras sobre Internet.