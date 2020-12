El 78% de los españoles pide mano dura con los infractores

C asi ocho personas de cada 10, el 78,4%, quieren que se endurezcan las medidas impositivas, como sanciones o multas, si no se siguen las normas de protección contra la expansión de la pandemia del covid-19. Así lo revela el segundo estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las consecuencias y efectos del coronavirus en la población española, elaborado entre el 23 y 26 de noviembre con entrevistas a 2.131 personas. Exigen más mano dura contra los infractores que no se ponen la mascarilla o que se penalicen incumplimientos tan habituales como las salidas de fin de semana allí donde están prohibidas o las acumulaciones de gente aunque sea en espacios públicos.

El estudio del CIS revela que el 16% de los encuestados confían en que las personas cumplan voluntariamente con las medidas dictadas, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Señala también que el 45,5% cree que la reacción de la mayoría de españoles en la crisis ha sido ejemplar y se siente orgullosa de su país, frente a un 43,5% que se muestra en desacuerdo con esa afirmación y no comparte la misma opinión.