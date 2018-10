Entre 80.000 y 150.000 niños están sin vacunar en España por decisión de los padres

En España la cobertura vacunal de la población infantil alcanza el 97 %, un dato "absolutamente excelente", según los expertos, que, no obstante, instan a no bajar la guardia ante el 3 % restante, que en términos absolutos suponen entre 80.000 y 150.000 menores cuyos padres deciden no vacunarles.

Son cifras que han puesto de manifiesto los expertos que han participado en la presentación del proyecto Inmuniza, impulsado por MSD, que tiene como objetivo mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales sanitarios en torno a las vacunas para a través de la empatía con el paciente, la sensibilidad y la escucha activa aumentar aún más las tasas de vacunación.

"Necesitamos tiempo y habilidades de comunicación", ha señalado el jefe de servicio de pediatría del Hospital General de Villalba (Madrid), Roi Piñeiro, para llegar a aquellos padres que están indecisos a la hora de vacunar a sus pequeños y concienciarles sobre la importancia de la prevención y contribuir así a disminuir las reticencias frente a la vacunación.

Piñeiro ha afirmado que, apriori, puede parecer que ese 3 % de niños sin vacunar puede resultar poco, pero lo cierto, ha añadido, es que en cifras absolutas podían llenar estadios como el Santiago Bernabéu.

COMUNICAR MEJOR

Ha hecho hincapié en la importancia de la empatía y la sensibilidad para comunicar mejor la necesidad de vacunar a los pequeños de forma que ha considerado que el personal sanitario debe contar con las herramientas de información suficientes para que los padres decidan inmunizar a sus hijos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el coordinador de la Unidad de Estudios e Investigación del Instituto Hispalense de Pediatría, Ignacio Salamanca, quien ha dicho que en España hay una confianza "muy alta" en las vacunas, de hecho, ha considerado que la cobertura vacunal supere el 97 % es un dato "absolutamente excelente".

"No hay medicamento más seguro que las vacunas", ha sentenciado Salamanca, quien ha enumerado algunos de los argumentos de los antivacunas como que estos fármacos tienen mercurio o que causan autismo y que ha calificado de "falsos".

SER PORACTIVOS EN REDES SOCIALES

El proyecto Inmuniza consiste en la celebración de cinco talleres en cinco sedes geográficas a los que asistirán 75 expertos elegidos bajo unos criterios determinados: son expertos en vacunas, son proactivos en redes sociales y además han mostrado "compromiso e ilusión" con el proyecto.

El objetivo es que mejoren sus habilidades comunicativas en este campo.

El directo médico de MSD, Joaquín Mateos, ha recordado que las vacunas evitan cerca de 3 millones de muertos a nivel mundial.