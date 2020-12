El actor Ferran Gadea, ingresado con neumonía por coronavirus

Ferran Gadea, como otros 1.179 valencianos -según la última actualización de Sanidad sobre las personas ingresadas en los hospitales valencianos- pasará las navidades ingresado por una neumonía producida por el coronavirus. Con la voz entrecortada, el actor de Burjassot ha asegurado en un vídeo que "hoy es el día de Navidad y estoy ingresado en el hospital con neumonía por la covid-19", ha comenzado su testimonio.

"Quería deciros que esto no es una broma, que os cuidéis mucho, que cuidéis de vuestros familiares", ha señalado. "Quiero dar muchos ánimos a todos los que están en la misma situación que yo y espero que paséis unas buenas fiestas. Feliz Navidad", ha concluido.

Molts ànims a l'actor Ferran Gadea i a totes les persones que, com ell, esteu passant este Nadal als hospitals valencians.



Com diu Ferran, que ha volgut conscienciar-nos amb este missatge, el Covid no és cap broma.



Màxima prudència. pic.twitter.com/3bGr3D02QC