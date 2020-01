Acusada de homicidio la madre de la niña muerta en Logroño

El Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño ha decretado esta tarde prisión incondicional para la madre de la niña de 5 años hallada muerta en la habitación de un hotel de Logroño como presunta autora de un delito de homicidio.

La madre ha comparecido ante ese Juzgado, que es el que se encuentra de guardia, según ha detallado el Tribunal de Justicia de La Rioja, que ha añadido que la Fiscalía, en su informe, pedía lo mismo que ha decretado el juez.

La madre, de 35 años, ha comparecido ante el juez durante algo más de hora y media, y, según su abogado, "estaba serena, aunque no está bien". La mujer se había negado a declarar por la mañana en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, adonde había sido conducida desde el Hospital San Pedro de Logroño, en el que estaba ingresada, en calidad de detenida, desde el pasado lunes.

La Policía Nacional, a las 9.30 horas del lunes, encontró a la madre sentada en el alféizar de la ventana de la habitación del hotel y a la niña muerta sobre la cama; mientras que al día siguiente apareció ahogada en el río Ebro, a su paso por la capital riojana, la abuela materna, de 56 años.

"NO ESTABA EN TRATAMIENTO"

La tía materna de la niña explicó a las puertas del Palacio de Justicia de Logroño que su hermana -la única detenida por el suceso- "no estaba en tratamiento" y, desde aquel día, "no he podido verla ni hablar con ella".

Daniela Ugueto quería "poder ver a su hermana" porque "desde ese día, no he tenido ningún tipo de contacto con ella y no sé que ha podido pasar. Todo de lo que me he enterado ha sido por los medios de comunicación", ha afirmado. La hermana de la progenitora asegura que la familia "sigue en shok" por el suceso y todavía están "intentando asimilarlo porque nos está costando mucho y queremos ver cómo se desencadena todo".

Daniela Ugueto ha asegurado que su hermana le llamó el mismo domingo, a las 07.30 horas de la mañana y después "ya no supe nada más. Seguí llamándola porque yo hablo con ella y con mi madre muchas veces cada día pero no me cogían el teléfono. También llamé a los hospitales ese día pero me dijeron que no había nadie ingresado con esos nombres e incluso me puse en contacto con la Guardia Civil por si habían tenido un accidente de tráfico porque habían cogido el coche".

TRISTE TRAS LA SEPARACIÓN

Ugueto reconoce que desde la separación con su marido hace cuatro años, su hermana "está triste", Ugueto asegura que "no tiene ni idea de lo que ha podido pasar. Estamos muy desconcertados y no sabemos qué ha podido pasar. Mi hermana no estaba en tratamiento y mi madre estaba bien".

Con respecto a la presunta enfermedad de la menor, su tía asegura que "no es grave como se ha podido decir", sino "neutropenia aguda, que destruye los glóbulos blancos, pero no estaba ni en tratamiento. Se le hacía un seguimiento cada seis meses en el hospital La Paz de Madrid".

La hermana de la mujer detenida ha indicado, además, que la última vez que vio a la ahora detenida fue el pasado viernes "y esos días estaba bien, como siempre". Además también ha asegurado que "no tienen" ningún tipo de relación con la familia paterna de la niña.

El día de la muerte de la niña, el hermano de la detenida entregó a la Guardia Civil unas cartas de despedida de la madre y de la abuela de la menor, que según señaló posteriormente el delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, "daban indicios que van a cometer más algún acto de abandonar esta vida, más que con respecto a la niña".

El delegado del Gobierno indicó que la madre no estaba siendo "colaborativa" en la investigación, hasta el punto de señalar ayer, éste mismo, en comparecencia de prensa, que "estaba como ausente" al tiempo que indicó Pérez que "niega" haber "cometido un acto delictivo" y "dice que se ha muerto, no que la ha matado".

En cuanto a los resultados de la autopsia de la niña, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, señaló que "no se tendrán como mínimo en tres semanas", ya que los análisis solicitados a laboratorios de Madrid necesitan 21 días para obtener resultados.