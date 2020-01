Acusada de homicidio la madre de la niña muerta en Logroño

El Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño decretó ayer prisión incondicional para la madre de la niña de 5 años hallada muerta en la habitación de un hotel de Logroño como presunta autora de un delito de homicidio.

La madre compareció ante ese Juzgado, que es el que se encuentra de guardia, según detalló el Tribunal de Justicia de La Rioja, que añadió que la Fiscalía, en su informe, pedía lo mismo que decretó el juez instructor.

La madre, de 35 años, compareció ante el juez durante algo más de hora y media, sin que se confirmara si declaró o no.

Llegó al Juzgado después de que por la mañana se negara a declarar en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, adonde fue conducida desde el Hospital San Pedro de Logroño, en el que estaba ingresada, en calidad de detenida, desde el pasado lunes, cuando fue encontrada con heridas y cortes en su cuerpo.

«No estaba en tratamiento» / La tía materna de la niña explicó a las puertas del Palacio de Justicia de Logroño que su hermana --la única detenida por el suceso-- «no estaba en tratamiento».

Daniela Ugueto quería «ver a su hermana» porque «desde ese día, no he tenido ningún tipo de contacto con ella y no sé que ha podido pasar. Todo de lo que me he enterado ha sido por los medios de comunicación», dijo. La hermana de la progenitora asegura que la familia «sigue en shock» por el suceso y aún están «intentando asimilarlo porque nos está costando mucho y queremos ver cómo se desencadena todo».