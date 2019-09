Las aerolíneas japonesas ofrecen mapas de asientos para sortear bebés

¿Harto de que te toque justo al lado de un niño llorón en un vuelo de larga distancia? En algunas aerolíneas japonesas han tomado nota de las quejas de algunos pasajeros amantes de la tranquilidad y ofrecen a la hora de realizar las reservas un mapa de asientos advirtiendo dónde irán sentados los bebés potencialmente gritones, aquellos menores de 2 años.

La instalación, que se ofrece como parte del servicio de viajes 'Smile Support', de Japan Airlines (JAL), para aquellos con bebés, no es nueva, pero ha llamado ahora la atención en internet después de que un usuario de Twitter la pusiera por las nubes.

"Gracias, @JAL_Official_jp por advertirme sobre dónde los bebés planean gritar y gritar durante un viaje de 13 horas. Esto realmente debería ser obligatorio en todos los ámbitos", tuiteó el usuario Rahat Ahmed (que soportó a tres bebés llorones en un viaje reciente con Qatar Airways).

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD — Rahat Ahmed (@dequinix) September 24, 2019

Al menos otra aerolínea japonesa también ofrece el mismo servicio: All Nippon Airways (ANA), donde una portavoz confirmó que sus mapas de asientos muestran dónde están sentados los niños "por un tiempo".

Los mapas de JAL indican dónde están sentados los bebés menores de 2 años, con un ícono de niño para informar a "otros pasajeros".

A FAVOR Y EN CONTRA EN TWITTER

En las redes sociales, se abrió la caja de los truenos entre partidarios y detractores de este 'innovador' sistema de reserva para volar.

"Oraciones respondidas", el sitio especializado en aerolíneas The Points Guy tituló así el artículo dedicado a este tema.

Además publicó una pequeña encuensta en Twitter sobre si los clientes estaban a favor o en contra de esta novedad en la elección de asientos (y la inmensa mayoría está a favor)

The Japan Airlines seat-selection map now shows travelers where babies will be seated on upcoming flights. Do you think this is a good thing? ✈️🍼https://t.co/tF5Anx12UM — The Points Guy (@thepointsguy) September 25, 2019

Otros usuarios desconfiados y se preguntaron ¿cuánto tiempo tardarían las compañías en cobrar por los "asientos lejos de niños"?. Para otros, en cambio, la solución simplemente sería ofrecer auriculares con cancelación de ruido. También ha habido que ha recordado que los bebés no son los únicos pasajeros "problemáticos?: "¿Podemos usar el mismo 'software' para evitar a las personas que comen ruidosamente?", "¿los que se quitan los zapatos?", "¿reclinan demasiado el asiento?" o "acaparan los reposabrazos?", se preguntan otros tuiteros.

Irónicamente, este viernes Ahmed ha informado que ha llegado a Nueva York en un vuelo de JAL.

"Elegí sentarme junto a varios bebés en mis dos vuelos: algunos geniales, otros ruidosos. Sin embargo, algunos adultos fueron peores", tuiteó.