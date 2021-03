La Agencia Europea del Medicamento se pronuncia sobre la seguridad de la vacuna AstraZeneca

La Agencia Europea del Medicamento (AEM) ha convocado a las 14.00 horas de este martes una rueda de prensa para informar sobre la vacuna de AstraZeneca después de que numerosos países, entre ellos España, hayan suspendido provisionalmente la vacunación con el inyectable anglosueco por varios casos de trombosis y embolias.

A raíz de las reticencias de estos países, la AEM abrió una investigación sobre la seguridad de la vacuna y las circunstancias clínicas que rodean los casos de trombos relacionados con el antígeno para determinar "si la vacuna pudo haber contribuido o si es probable que el evento se deba a otras causas". En principio, el regulador europeo debía pronunciarse en una reunión extraordinaria convocada para este jueves.

La EMA ha recordado que las decisiones adoptadas por varios países de la UE se enmarcan en una política de precaución pero insisten en que el número de tromboembolias notificado no es mayor que el observado en la población general. "Los casos sobre coágulos de sangre, algunos con características inusuales como un bajo número de plaquetas, han ocurrido en un número muy pequeño de personas que recibieron la vacuna. Hay muchos miles de personas que desarrollan coágulos de sangre cada año en la UE por diferentes razones" pero "el número de eventos tromboembólicos en general en personas vacunadas no parece ser mayor que el observado en la población general", sostienen.

Buena parte de la comunidad científica no ve motivos para suspender la vacunación con AstraZeneca y considera mayor el riesgo de que no se agilice la vacunación. Este mismo martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido no ceder al pánico y ha vuelto a recomendar a los países que cuentan con esta vacuna que continúen utilizándola para proteger a sus poblaciones contra el covid-19.

Por su parte, la farmacéutica ha descartado que su vacuna aumente el riesgo de trombos o embolias. Hasta ahora se han detectado 15 casos de trombosis y 22 de embolia pulmonar entre los 17 millones de vacunados en la Unión Europea y Reino Unido durante los primeros tres meses de campaña. "Esta cifra es muy inferior a la que se esperaría que ocurriera de forma natural en una población", esgrime AstraZeneca.