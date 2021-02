Almenara impulsarà l'Aula de la Natura

Coincidint amb el Dia Mundial de les Zones Humides, l’Ajuntament d’Almenara (el 2 de febrer) l'ajuntament d'Almenara ha presentat en societat la nova aposta per a la renovada Aula de la Natura de la marjal d’Almenara. El president de la Diputació de Castelló, José Martí, acompanyat per les diputades provincials María Jiménez i Tania Baños, juntament amb l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, van visitar el paratge que forma part del Conveni Ramsar per a celebrar l’efemèride i ressaltar la importància dels aiguamolls, com és el cas de la marjal d’Almenara.

L’alcaldessa va destacar: «Hem volgut aprofitar aquesta jornada que destaca la importància dels aiguamolls, la seua conservació i protecció per a presentar la renovada Aula de la Natura situada en el paratge dels Estanys, que posarem en marxa una vegada la situació sanitària ho permeta».

Pérez també va assenyalar que han «treballat per a renovar aquest espai que servirà per a entendre, respectar, conéixer i voler la marjal d’Almenara i els Estanys i que, molt prompte, es podrà visitar». La nova Aula de la Natura es situa en la primera planta de la Casa dels Anglesos en el paratge dels Estanys d’Almenara, edifici que comparteix amb el Centre d’Interpretació de la Línia XYZ, que es troba a la planta baixa, la qual cosa converteix l’edifici en un referent tant històric com de la naturalesa a tots els nivells, oferint als visitants activitats i mostres complementàries.

Exposició per a tots els públics

L’Aula de la Natura comprén una renovada exposició didàctica dirigida a tots els públics, però especialment al familiar i infantil, en la qual es dona a conéixer l’origen i la importància de la marjal d’Almenara, les zones humides i hàbitats, la fauna i flora, les migracions o les raons per a protegir zones com els Estanys d’Almenara d’una forma dinàmica. La mostra es completarà amb una sèrie d’activitats periòdiques i rutes per la marjal i els Estanys que comptaran amb la col·laboració de Seo Birdlife, activitats que es realitzaran una vegada la situació sanitària ho permeta.

Estíbaliz Pérez va resaltar: «Amb la nova Aula de la Natura volem continuar impulsant la nostra natura i destacar els valors dels espais naturals i la seua importància, transmetent-los a les futures generacions». A més a més, l’alcaldessa espera «prompte obrir al públic les instal·lacions i començar amb les activitats previstes que posaran en valor la gran zona humida» del terme municipal, va concretar la socialista.