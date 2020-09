Almenara reforça la flora aquàtica dels Estanys

Voluntaris d’Acció Ecologista Agró están duient a terme una traslocació de macrofits en Almenara, una iniciativa equivalent a una reforestació per esqueixos. Enric Amer, dirigent d’aquesta entitat ecologista, explica que «les plantes aquàtiques arrelen molt bé en poca aigüa si és de qualitat i el sediment es típic de la marjaleria».

En el cas dels Estanys d’Almenara «aprofitem els troços flotants de macrofits trencats per onatge, pels peixos, etc., que normalment s’acumulen espentats per les brises marines diàries en la part oest --d’aquesta zona humida--», comenta Amer.

Dir que els voluntaris porten tot el mes d’agost fent aquest treballs, ja què la millor época és fins l’estiu i principis de la tardor. Encara que de natural ja ocurreix, «nosaltres el que fem és avançar i acelerar la dinámica de colonització», indica Enric Amer

Aigüa de qualitat

Lo important de veritat és alimentar les marjals en aigüa de qualitat, com són les surgències subterrànies provinents de les muntanyes, i estirar cap a la mar per a que se renoven després del cicle de producció i descomposició anual de la gran quantitat de biomasa que es produeix. Les marjals són en aquest aspecte considerades com a selves tropicals en clima mediterrani.

Aquest any Els Estanys d’Almenara es troben replets d’aigüa de molta qualitat, degut a que ha sigut un any amb nivells de plutja important i l’aigüa ha anat renovant-se i, per eixe mateix motiu, l’estat dels macrofits és excelent. «Any darrere any sempre duiem a terme aquestos treballs, perque són molt necessaris per a poder mantindre en bon estat l’aigüa de Els Estanys», va dir. I va afegir que «encara que son feïnes que tenen que fer-se adentrant-se a l’aigüa, les fem en molt de gust e interés, perque són un treball més dels que fem durant tot l’any», conclou Amer respecte a aquesta acció. H