Un anciano despistado circula con su coche 800 metros por la vía del tren hasta la estación del AVE

Los agentes de la Policía Local de Sevilla aún le dan vueltas a cómo un conductor pudo acabar la pasada madrugada con su coche en plena vía del tren en la estación de Santa Justa, la principal estación ferroviaria de la capital hispalense. El hombre, de cerca de 80 años de edad, llegó a recorrer unos 800 metros antes de terminar atrapado y semiencastrado entre el andén 12 y la vía, obligando a su cierre temporal. El incidente llama la atención por cuanto Sevilla, al igual que el resto del país, se encuentra en nivel de alerta 4 antiterrorista, lo que supone una especial vigilancia de las infraestructuras de transporte.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla confirmaron que todo se debió a un descuido, y que el protagonista resultó ileso, aunque ha sido ya identificado por la Policía. El hombre, que iba solo, es vecino de un pueblo de la provincia de Sevilla y según explicó a los agentes, se despistó porque no conocía la zona. Así, indicó que accedió a la estación por una zona restringida y a través de un camino de servicio, pese a que las afueras de la estación y el inicio de las vías es un lugar vallado con escasos puntos de acceso. Cuando se dio cuenta, iba circulando ya por las vías.

El pequeño turismo llegó a recorrer 800 metros, aunque a la hora del suceso, las 5,30 horas de la madrugada, no había demasiado tráfico ferroviario, lo que evitó un accidente. Fueron los servicios de Emergencias de Sevilla quienes recibieron la llamada alertando de la presencia de un vehículo en mitad de la estación, ya que el recorrido terminó cuando el hombre intentó salirse de la vía y el coche quedó atrapado con dos ruedas en el andén y otras dos sobre las traviesas.

El llamativo incidente provocó la clausura inmediata de ese andén 12 mientras el coche era retirado por una grúa especial para trenes dado que a ese punto de la estación no pueden acceder grúas convencionales. No obstante, desde Adif confirmaron que el servicio ferroviario no se ha visto alterado dado que se pudo usar el resto de los andes para dar cobertura al servicio habitual.