Andalucía pone en marcha el polémico teléfono de violencia intrafamiliar

Andalucía contará desde este viernes con una línea telefónica de atención a la violencia intrafamiliar, el término con el que la ultraderecha trata de negar la violencia machista y los asesinatos o maltratos a mujeres por una cuestión de género. La puesta en marcha de este servicio fue una de las reclamaciones de Vox para apoyar los presupuestos de 2019 del Ejecutivo andaluz de PP y Cs, que ahora justifica la utilidad de esta línea telefónica. Me atengo a los hechos, a la realidad incuestionable, existe la violencia intrafamiliar, y como consejera tengo la responsabilidad de ofertar políticas públicas, defendió la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs).

El nuevo Teléfono 900 300 003 sobre violencia intrafamiliar se suma a los ya existentes de atención a las víctimas de violencia machista, a personas mayores y a menores y a víctimas en general, por lo que en la práctica se limitará a dar cobertura a los casos de agresiones de hijos a padres o abuelos. En mis 30 años de carrera profesional he escuchado la frase no sé qué hacer, me encuentro impotente, necesito ayuda, añadió la consejera durante la presentación del servicio, defendiendo la utilidad y el apoyo que supondrá este nuevo para las familias que la padecen.

De cualquier manera, lo cierto es que el término se ha acabado colando en el vocabulario administrativo e institucional de la Junta de Andalucía pese a las críticas de la oposición y las asociaciones de mujeres. Así, y aunque la consejera de Igualdad esgrimió que la violencia que sufre la mujer es violencia de género, matizó que existen muchos tipos de violencia para defender la utilidad de esta nueva medida. Hay una realidad silenciada porque no se denuncia: los padres no denuncian a sus hijos y los abuelos no denuncian a sus nietos, insistió Ruiz, quien trató de desmarcar el servicio de la reclamación de la ultraderecha andaluza y recordó que el 16% de los delitos cometidos por adolescentes son de violencia hacia sus madres y padres. El año pasado, de las 7.654 víctimas de violencia intrafamiliar de España, 1.682 casos se dieron en Andalucía, subrayó.

Ruiz, que se considera feminista moderada, es una de las consejeras andaluzas más críticas con Vox, que la ha puesto en el punto de mira de sus ataques en no pocas ocasiones. Sin embargo, es a quien le ha tocado lidiar con las concesiones del Gobierno regional a Vox, que desde el primer momento dejó claro que no piensa ceder ni un milímetro en sus proclamas contra el discurso de género impulsado por el feminismo supremacista de izquierdas. Vox no tiene que ver conmigo, lo que piensa Vox y Vox quiera sustituir depende de Vox, apuntó la consejera andaluza de Igualdad, para quien la terminología y el lenguaje que use cada uno, con los prejuicios y simbología que quiera, son subjetivos.

Se le olvida que Vox sostiene el Gobierno de la Junta y, por ende, a su propia Consejería, reprochó este jueves el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, deslizando un lo tendremos en cuenta. Y arremetió a continuación contra la actitud de Ruiz, que raya el verdadero negacionismo. Dice que la violencia sobre la mujer es la violencia de género y eso para nosotros es denotativo de que lo que le importa es el calificativo, no el fondo del asunto; que realmente esas actuaciones de violencia sean frenadas con políticas efectivas, apostilló el parlamentario de ultraderecha.

El nuevo Teléfono gratuito de Atención a la violencia intrafamiliar estará operativo inicialmente de lunes a viernes de 8:30 a 15:00, según precisó la Consejería de Igualdad, y será gestionado por el Servicio Andaluz de Teleasistencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda) en coordinación con el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que ya atendía este tipo de casos. Se trata de una línea gratuita que tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía la comunicación de posibles casos de violencia en el ámbito familiar para que los servicios sociales competentes se pongan en marcha las actuaciones precisas que garanticen su seguridad, ha explicado en una nota de la Consejería de Igualdad.