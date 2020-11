El anuncio de la Lotería de Navidad 2020 | VÍDEO

Loterías y Apuestas del Estado ha presentado este jueves sus nuevos anuncios para el sorteo del Gordo de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre. La campaña está compuesta por dos spots que llevan por título "Vecinas" y "Hermanos" y ha sido creada por la agencia Contrapunto BBDO.

Bajo el lema 'Compartir como siempre, compartir como nunca', la publicidad del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 retrata este año a una sociedad española solidaria, sobre todo durante la pandemia del covid.

Dos anuncios



El spot para televisión comienza con la despedida de un padre y un hijo en una estación de tren, para después recorrer momentos importantes de la vida de las personas, a través de distintas épocas, en las que el décimo de la lotería siempre ha estado presente.

Con una misma narración, en el primer anuncio dos hermanos se vuelven a unir durante la pandemia, a través de la lotería, después de mucho tiempo sin hablarse. "Mira, te mando un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo", dice la voz en off de uno de ellos. El segundo muestra a dos vecinas unidas por el agradecimiento. "Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen", explica la voz en off, mientras se miran desde la puerta de sus casas.

El Sorteo Extraordinario repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior.