Aplazan el juicio por el asesinato de Quer

El juicio por el asesinato de la joven Diana Quer, que debía arrancar hoy con la declaración de El Chicle, quedó suspendido a primera hora de ayer tras no poder conformar el jurado popular debido a la falta de candidatos.

Según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para proceder a la selección de las 9 personas (más dos suplentes) que conforman un jurado popular es necesaria la presencia de, al menos, 20 candidatos. En esta ocasión, de las 36 personas inicialmente seleccionadas por sorteo, 15 habían presentado excusas aceptadas para no participar en el proceso, por lo cual, en esta primera sesión se presentaron en los Juzgados de Fontiñas 21 candidatos. Sin embargo, en sala, cuatro de ellos rechazaron participar del proceso, uno por razones de no objetividad, dos por motivos médicos sobrevenidos y una mujer por ser mayor de 65 años, cuestión con la que es posible negarse a tomar parte en un jurado pero que no había comunicado con anterioridad.

Con ello, restaron únicamente 17 candidatos, por lo que, una hora después de iniciarse el proceso, el Tribunal suspendió el juicio y convocó a las partes de nuevo el día 11 de noviembre.