Arrestada 'la mujer que no temía a los leones' del zoo del Bronx

Myah Autry, la mujer que se coló en el reciento de los leones del zoo del Bronx (Nueva York) el pasado septiembre y cuyo vídeo bailando a pocos metros de las fieras se convirtió en viral, ha sido arrestada este miércoles, según ha informado el Departamento de Policía de Nueva York.

'La mujer que no teme a los leones', como se la ha apodado en las redes, de 32 años, estaba en busca y captura desde que a finales de septiembre saltó la valla de seguridad y se coló en el foso de los felinos y, a pocos metros de los animales, se puso a reír y a bailar. Ahora, ella misma se ha entregado a las autoridades, y ha sido acusada de allanamiento criminal.

Antes, Autry había publicado en Instagram que se personaría en el Barclays Center para convertirse en policía. También hizo un llamamiento a los medios. Los detectives fueron hasta allí y la detuvieron. En el momento de su arresto vestía una camisa de la policía de Nueva York.

ACCIÓN "IRRESPONSABLE"

Desde el zoológico manifestaron que su irresponsable comportamiento fue "una serie violación, una intrusión ilegal que podría haberle acarreado lesiones graves o incluso la muerte". "Existen barreras y reglas para mantener seguros tanto a los visitantes como al personal y los animales. Tenemos una política de tolerancia cero en cuanto a traspaso y violación de barreras"

En el vídeo en el que Myah Autry salta la valla y se pone a bailar frente a la fiera, el león parece aturdido.

"Quiero acercarme a él", se escucha que dice ella en el vídeo. "¡Bebé! ¡Hola, te amo!", susurra cuando se pone a bailar ante él.

A pesar de la peligrosidad del momento, la mujer resultó ilesa ya que el león no la atacó.

PREOCUPACIÓN POR SU SALUD MENTAL

Tras ser detenida, hizo una breve declaración a los periodistas allí congregados. "Shalom", comenzó su declaración. Después explicó que decidió escalar la valla de seguridad por "espiritualidad", y que nunca tuvo miedo. "No temo a nadie. A ningún animal, a ningún humano, a nadie. Entonces no, no temía al león porque el león me amaba. Por eso vino a mí le dije: 'León, te amo'", explicó. A su juicio, la mujer comentó que el felino nunca la habría lastimado "porque ella y el animal son uno".

Familiares y amigos han declarado a varios medios que están preocupados por la salud mental de la mujer.