Así contribuye CaixaBank a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cuando en septiembre de 2015 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030, se inició una nueva etapa en la construcción de un mundo sostenible. Sin embargo, además de identificar unas líneas de trabajo para conseguir los objetivos, los ODS incluían también un llamamiento a la colaboración de todos (gobiernos, instituciones públicas y privadas, empresas y ciudadanos). De ahí que muchos expertos consideren que la aprobación de los ODS supuso el inicio de una nueva era para la gestión de la responsabilidad corporativa, dado que las organizaciones interesadas en orientar su actividad hacia una perspectiva social (cada vez más, gracias al creciente auge de la RSC) iban a tener, por fin, una guía clara para la definición de sus propias estrategias y proyectos.



Un ejemplo claro de ello es CaixaBank. La entidad financiera presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar siempre ha demostrado una vocación profundamente social, consecuencia de su historia y de la herencia recibida tras los más de 100 años de historia de "la Caixa". Pero la aprobación de los ODS permitió alinear el compromiso social de CaixaBank y su estrategia de negocio con las prioridades comunes definidas por la ONU, hasta el punto que los ODS están integrados en el Plan Estratégico 2019-2021 de CaixaBank.

Contribución a los ODS

La entidad contribuye a la Agenda 2030 desde la propia actividad financiera y a través de los programas de acción social de su accionista de referencia, la Fundación "la Caixa", y de alianzas con otras organizaciones. Además, es una de las compañías fundadoras del Grupo Español para el Crecimiento Verde, una asociación empresarial que trata de contribuir al impulso de una economía baja en carbono compatible con el crecimiento económico y la creación de empleo. CaixaBank contribuye a todos los ODS a través de su actividad, acción social y alianzas estratégicas, pero hay cuatro de ellos que son prioritarios.



Enmarcada en la ODS 1 (Fin de la pobreza) la Acción Social es uno de los pilares del Plan de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de CaixaBank dentro de su modelo de banca socialmente responsable. CaixaBank facilita el acceso a servicios financieros a personas y familias desatendidas por el sistema bancario tradicional. Un instrumento básico para lograr este objetivo son los microcréditos. El banco social del Grupo, MicroBank, una de las mayores entidades de microfinanzas de Europa, defiende un firme compromiso social a través de su apuesta por ofrecer servicios y productos a colectivos en riesgo de exclusión financiera o social. Además de los microcréditos, ha lanzado nuevas líneas de créditos, como los préstamos a empresas sociales. La entidad facilita financiación a personas y familias cuya suma de ingresos disponibles sea igual o inferior a 19.300 euros anuales, con el objetivo de cubrir gastos en salud, educación, reparaciones en el hogar o adquisición de vehículos. En 2019, 79.789 proyectos familiares recibieron, en conjunto, 412,7 millones de euros.



Otro ejemplo son los bonos sociales, de los que CaixaBank ha lanzado dos emisiones en los últimos 12 meses. La primera emisión, realizada en septiembre de 2019, obtuvo el premio Bono Social del año 2019, concedido por la prestigiosa publicación Environmental Finance. Esta se dirigió a cubrir el ODS 1 y también el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), concediendo financiación a través de CaixaBank y de MicroBank a autónomos, microempresas y pymes en regiones económicamente más desfavorecidas.

Ayuda a las pymes

En el contexto de crisis sanitaria, CaixaBank lanzó en julio la segunda emisión de un Bono Social con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia en pymes y microempresas en regiones españolas desfavorecidas. La emisión, bajo el marco de los bonos verdes, sociales y sostenibles, ha colocado 1.000 millones de euros que se destinarán a la financiación de pequeñas empresas de zonas donde el PIB per cápita no supere los 19.665 euros y la tasa de desempleo se sitúe por encima del 16,69%. Los fondos captados por el Bono Social Covid-19, con vencimiento a 5 años, se utilizarán para promover el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico) que se concreta en facilitar financiación sin garantía ni aval para pymes, microempresas y autónomos de las regiones con más dificultades económicas. Ya se han identificado 1.700 millones de euros correspondientes a proyectos que podrían tener acceso a estos recursos según los criterios definidos por CaixaBank para mitigar el impacto de la Covid-19. ODS 12 (producción y consumo responsables).



CaixaBank ha ratificado los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas, lanzados por la Iniciativa Financiera del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés). En este sentido (como la financiación con criterios ESG, las políticas responsables y el marco de gobierno de Responsabilidad Social Corporativa), el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) incluyó en 2019 a CaixaBank, por octavo año consecutivo, entre los mejores bancos cotizados del mundo en materia de sostenibilidad. El principal índice mundial que evalúa el comportamiento de las empresas bajo criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) considera a CaixaBank como uno de los 25 bancos más destacados, de entre 248 candidatos. En total, el DJSI incluyó a 318 empresas, de un total de 3.517 analizadas de 47 países del mundo. CaixaBank obtuvo la máxima puntuación (100 puntos) en las áreas de protección de la privacidad, acción social y filantropía e inclusión financiera. Los analistas del DJSI destacaron positivamente también otros aspectos como la gestión del riesgo, políticas anticorrupción y prevención del blanqueo, seguridad de la información, estrategia contra el cambio climático y desarrollo del capital humano. ODS 17 (alianzas para conseguir los objetivos).



La Fundación "la Caixa" ha creado una alianza estratégica para la difusión de sus proyectos como Incorpora, GAVI, The Vaccine Alliance o la Asociación de Voluntarios de "la Caixa". Cabe citar que CaixaBank ha ostentado entre 2012 y 2020 la presidencia de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el organismo encargado de promover los 10 Principios de las Naciones Unidas. Igualmente, participa en el Observatorio de los ODS, una iniciativa de la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE que cuenta con la colaboración de "la Caixa".